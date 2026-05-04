等了31年！新莊福營國中女壘熱血奪冠 締造校史新紀錄
民國84年成立的新北市福營國中女子壘球隊，多年來持續努力不懈，雖然三度與冠軍擦身而過，依舊秉持不放棄的精神，終於在114學年度中等學校女子壘球甲級聯賽，一路過關斬將、七戰全勝，拿下隊史首座全國冠軍。
福營國中校長楊尚青表示，女壘隊創隊31年來，終於拿到首座全國冠軍，非常不簡單，感謝帶隊的教練、感謝場上拚盡全力的球員，努力的成果讓全校師生都與有榮焉。
本屆賽事中，最有價值球員MVP由福營國中國一新秀趙雅虎奪下，另一位表現亮眼的球員林妤欣，則榮獲大會打擊獎；除了球員的好成績，帶隊的顏秀姿教練也榮獲大會最佳總教練，顏教練在福營執教28年，也是1996年亞特蘭大奧運代表隊國手，顏秀姿教練表示，這次比賽過程中，好幾次落後，然後再接再厲追上，球員們拿出百分百的精神來應戰，大家團結一心，才能拿下這難得的冠軍。
在勇奪全國冠軍後，福營女壘隊隨即於2026理事長盃全國壘球錦標賽再度展現強悍實力，即便賽事因雨中斷，最終與勁敵埔里國中並列第一；福營女壘沒有迷失在金牌的光環裡，拾起手套、球棒，每日依舊在紅土場上，日復一日穩紮穩打的訓練，球員們將對壘球的熱愛轉化為賽場上的沈穩表現，繼續為夢想奮力一擊。
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