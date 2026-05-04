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等了31年！新莊福營國中女壘熱血奪冠 締造校史新紀錄

觀天下／ 記者呂雅雯／新莊報導
福營國中女子壘球隊球員們將對壘球的熱愛轉化為賽場上的沈穩表現，繼續為夢想奮力一擊。圖／永佳樂有線電視提供
福營國中女子壘球隊球員們將對壘球的熱愛轉化為賽場上的沈穩表現，繼續為夢想奮力一擊。圖／永佳樂有線電視提供

民國84年成立的新北市福營國中女子壘球隊，多年來持續努力不懈，雖然三度與冠軍擦身而過，依舊秉持不放棄的精神，終於在114學年度中等學校女子壘球甲級聯賽，一路過關斬將、七戰全勝，拿下隊史首座全國冠軍。

福營國中校長楊尚青表示，女壘隊創隊31年來，終於拿到首座全國冠軍，非常不簡單，感謝帶隊的教練、感謝場上拚盡全力的球員，努力的成果讓全校師生都與有榮焉。

本屆賽事中，最有價值球員MVP由福營國中國一新秀趙雅虎奪下，另一位表現亮眼的球員林妤欣，則榮獲大會打擊獎；除了球員的好成績，帶隊的顏秀姿教練也榮獲大會最佳總教練，顏教練在福營執教28年，也是1996年亞特蘭大奧運代表隊國手，顏秀姿教練表示，這次比賽過程中，好幾次落後，然後再接再厲追上，球員們拿出百分百的精神來應戰，大家團結一心，才能拿下這難得的冠軍。

在勇奪全國冠軍後，福營女壘隊隨即於2026理事長盃全國壘球錦標賽再度展現強悍實力，即便賽事因雨中斷，最終與勁敵埔里國中並列第一；福營女壘沒有迷失在金牌的光環裡，拾起手套、球棒，每日依舊在紅土場上，日復一日穩紮穩打的訓練，球員們將對壘球的熱愛轉化為賽場上的沈穩表現，繼續為夢想奮力一擊。

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