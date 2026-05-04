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南投羅娜國小校舍重建落成 構築多功能學習空間
南投縣信義鄉羅娜國小化雨樓使用逾40年，老舊漏水且達使用年限，縣府補助9580萬元拆除重建，今天正式落成，外觀展現布農文化特色，構築美術、音樂、禮堂等多功能學習空間。
羅娜國小今天舉行新建校舍化雨樓落成暨120週年校慶典禮，南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅等人出席，3層樓高新校舍充滿布農族文化特色，並具綠建築與機能美學，空間規劃美術、音樂、禮堂等教學功能，校方感謝縣府補助經費助重建校舍、操場喜迎校慶。
許淑華致詞表示，羅娜國小校齡與建築都非常有歷史，至今培育許多優秀學生，尤其運動表現更是傑出，感謝所有投入教育的校長與老師；汰換課桌椅、班班有大屏、生生有平板、一師一載具等政策今年達標，她希望充實軟硬體設備後，各鄉鎮學生都能學習無障礙。
南投縣政府教育處表示，羅娜國小化雨樓於民國63年起分期建造，舊校舍上加蓋新校舍，是典型「老背少」建築，因達使用年限、老舊漏水等問題，學習環境不佳，縣府補助新台幣9580萬元拆除重建，於112年10月由縣長許淑華主持動土典禮後開始施工。
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