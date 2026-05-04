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教壇危機 高中理科師資荒 急速惡化

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
今年高中教師甄試化學科與物理科缺額創新高，自然領域師資荒急速惡化。圖為石碇高中科技自然實驗班教師授課。本報資料照片
今年高中教師甄試化學科與物理科缺額創新高，自然領域師資荒急速惡化。圖為石碇高中科技自然實驗班教師授課。本報資料照片

科技業高薪磁吸理工人才，今年高中教師甄試化學科與物理科缺額創新高。儘管不少學校提前至三月招考搶才，報考情況卻不如預期，甚至有北市公立高中因報考人數不足，直接取消筆試、全數進入複試；大安高工更首度出現電子、控制科首輪教甄全面從缺，顯示自然領域師資荒急速惡化。

根據教育部盤點，一一五學年度公立高中自然科學領域教師甄選預估缺額達一百七十人。其中又以化學科師資最吃緊。一名高中教師指出，今年全國化學科缺額至少七十人，但多數學校報名人數未超過卅人，連明星高中也不例外，「看來今年要補齊理想師資，真的很難。」

以北市熱門高中為例，北一女化學科開缺二人，僅廿五人報考；成功高中開缺二人，也只有廿三人報考；中山女高開缺一人，僅十九人報名；以科學高中聞名的麗山高中開缺一人，更只有九人報考；永春高中原開缺一人，因報名人數不足八人直接取消筆試，全數進入複試。北市大安高工今年電子科開缺二人，僅七人報名，控制科開缺一人，只有一人報考，第一輪首度全面從缺。

新北市高中教師甄選由教育局統一辦理聯招，今年總開缺一百五十六人，自然領域占比偏高，其中化學科開出十四個缺額，報考人數僅六十五人，錄取率突破兩成，物理科方面開缺六人、四十八人報名，錄取率超過一成二，雙雙創下歷年新高。

永春高中校長林春煌表示，今年化學科教甄報名人數因未達八人門檻，依規定免辦初試筆試，是首度出現的情況。如今化學教師非常珍貴，校方也因此調整用人策略，盡量不讓化學教師兼任行政職務，改以專注教學、增加授課時數來分擔鐘點需求。

大安高工校長楊益強指出，不只教甄報考人數大減，考生專業能力也下滑，「連丙級檢定程度的實作都做不出來」，甚至不如技高學生，師資培育端有必要重新檢討方向，建議在教甄前建立更密集的訓練機制，除教學演示與口試外，應同步強化實作能力，否則難以補足職校師資缺口。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，過去動輒數十人、甚至上百人競逐一個缺額的情況已不復見，優秀人才多在正式教甄階段即被錄取，待後續代理、代課教師招考時幾乎已無人可選，學校為避免排課開天窗，只能「趕鴨子上架，只求有人來上課就好」。

教育部 教育局 教甄

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