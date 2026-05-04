缺額擴大、報考下滑 理科教甄錄取率飆
高中教師甄試過去被視為「窄門競爭」，各科平均錄取率僅約百分之四。隨著科技產業高薪磁吸效應擴大，自然領域師資逐漸轉為供不應求。教育部統計顯示，近六年理科教師缺額倍增，但報考人數卻明顯下滑，錄取率已逼近兩成。理科教職已由過去競爭激烈的「窄門」，轉為令人憂心的缺工市場。
根據教育部統計，近六年高中自然科學領域教甄缺額持續擴大，從二○一九年的四十五人增加至二○二四年的一百一十七人；報考人數二○二一年仍有上千人，至二○二四年僅剩九百二十人。整體錄取率也由約百分之四大幅提升至百分之十二，今年化學科大開缺，預估錄取率突破兩成。
大學問執行長魏佳卉表示，理科師資荒源於三大結構因素，理工科畢業生受產業高薪與多元職涯吸引，投入教職意願降低；教學現場行政與導師負擔沉重，加速人才流失；一○八課綱後數學分流、自然組班級增加，理科教師需求同步攀升，制度卻未及時預估師資培育與供給變化，導致供需失衡更加嚴重。
台北市中崙高中校長吳銘祥表示，年金改革後退休制度不確定，加上產業薪資與發展更具吸引力，降低年輕人投入教職意願，「這個斷層很難短時間補上」。
北一女物理老師簡麗賢表示，五年前一個物理科缺額常吸引六、七十人報考，近兩年人數明顯萎縮，不少理工科學生即使修教育學程，也只是把教師證當成職涯備案。
魏佳卉指出，解決理科師資荒關鍵在提升薪資誘因，可針對理工等特殊領域設置職務加給，「若每月增加兩萬元，其實就很有感」，與其持續投入全面補助營養午餐或教科書，不如優先用於教師加薪。全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐也示警，現在才是退休潮的開始，建議政府引進企業資源，透過產學合作或領域加給補強待遇。
教育部表示，教育部已規劃一一六至一一八學年度試辦ＳＴＥＭ領域碩士公費專班，由台師大與彰師大培育數學、物理、化學及資訊科技師資，每屆共六十名公費生，預計一一八至一二○學年度分發任教，補充教學現場人力。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。