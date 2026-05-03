問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿

今年五一勞動節首度實施「全國放假」，不少人期待能好好休息、陪伴家人，卻也因此出現「有人歡喜有人愁」的情況。一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文表示，難得遇到假期，想利用時間幫孩子補作業，卻因聯絡老師未果而感到無助與委屈。貼文曝光後迅速引發討論，但輿論走向卻出乎意料，多數網友並未力挺，反而掀起一波對「親師界線」的熱議。

該家長提到，身為單親家庭，平時忙於工作與照顧孩子，時間相當有限。原本打算趁假日督促孩子補齊落後的作業進度，沒想到過程中遇到難題，只好透過通訊軟體向老師請教。她強調「並非有意打擾」，而是希望孩子能順利完成學習內容，但訊息卻未獲回應。

更讓她難以接受的是，老師設定了自動回覆「今日放假，有事周一再說」，讓她直言感到「很不舒服」。她認為自己是在配合學校教學，甚至「幫忙督促孩子」，卻在關鍵時刻得不到支援，只能看著孩子停滯不前，情緒因此受到影響，甚至坦言打字時仍「手在發抖、眼淚未乾」，也質疑親師合作是否淪為口號。

不過多數網友並不支持看法，甚至直言「難以認同」。有留言指出「老師也是工作者，為什麼不能休假」，認為在非上班時間聯絡本就不妥；也有人直言「你的困境不是老師的責任」，強調家長不應將壓力轉嫁給教師。另有網友以較直接語氣表示，這樣的情況「不需要玻璃心」，甚至有人坦言看到貼文「只想翻白眼」，認為已經打擾到他人休息。

此外，也有不少人從自身經驗出發，提醒應尊重教師私人時間，例如「下班後除非緊急，不打擾是基本尊重」，甚至有網友表示，若這類情況頻繁，溝通管道乾脆「倒退回傳統聯絡簿」。還有人點出，若連國小作業都無法協助，家長本身也應檢視問題，整體輿論更偏向批評。

然而，仍有部分網友提供較實際的建議。有留言提到可以善用網路資源，例如到「作業討論社團」發問，或透過AI工具協助解題，減少對單一管道的依賴；也有人分享，現今社會已有針對弱勢家庭的課後輔導資源，可向學校或地方單位申請支援。

近年來因工作壓力、薪資待遇等因素，教師流動問題逐漸浮現，也衍生出各種教育現場的變化。本站曾報導，隨著社群經營風潮興起，部分未具正式教師資格的「網紅型教師」進入校園，雖吸引學生關注，但教學品質仍引發疑慮。在親師溝通界線與教育資源分配持續變動的情況下，如何在尊重專業與滿足需求之間取得平衡，也成為家長與學校都需直面的課題。