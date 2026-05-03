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高雄市中小學科展成績揭曉 39件作品晉級全國賽

中央社／ 高雄3日電

高雄市第66屆中小學科學展覽會成績揭曉，從475件參賽作品選出39件晉級全國賽。其中陽明國中學生為「染髮污染」找到解方、瑞祥高中學生聚焦男生「捐髮意願」，分別奪得國高中組第一名佳績。

高雄市教育局今天透過新聞稿表示，高雄市第66屆中小學科學展覽會分為國小、國中與高中學校3組；國中、國小組涵蓋數學、物理、化學、生物、地球科學及生活與應用科學等8科，高中組分為12科，領域完整多元。

今年參賽作品聚焦AI智慧應用、永續發展、醫學健康與環境科學等重要議題。經初賽與複賽激烈競爭，決選出39件優勝作品，分別為國中小組24件及高中組15件，將代表高雄市進軍全國科展。

其中，在國中組方面，高雄市立陽明國中學生黃棕宥、劉子齊、莊硯羽在指導老師蔡瑞琴帶領下，以「染髮滲透風險與真菌降解廢液之研究」作品參賽。學生以秀珍菇與金針菇進行實驗，發現菇類具分解染料的潛力，其中秀珍菇效果最佳。

團隊最終研發「秀珍菇活性碳膠球過濾系統」，48小時內可達87.6%脫色率，並有效降低水蚤致死率，展現兼顧環境保護與實務應用的創新成果。

高中組方面，瑞祥高中羅孟禎、羅孟迪以「突破性別框架：公益影片對男高中生捐髮意向之影響」作品榮獲行為與社會科學科第一名。研究探討男高中生在捐髮決策中的心理因素與社會框架，並以實際行動響應，自去年起留髮準備捐出。

今年第66屆全國科展訂於7月13日至7月19日在桃園舉行；高雄市教育局長吳立森表示，今年競賽學生，從生活中發現問題，並透過實驗與研究提出解方，正是科學教育最珍貴的價值，盼高雄市代表隊再創佳績，為市爭光。

高雄市 陽明國中

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