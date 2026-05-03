強化校園防災力 屏東縣府攜手AIT辦工作坊

屏東縣政府今天攜手美國在台協會，在屏東縣立大同高中舉辦2場「I CAN HELP 防災基礎研習工作坊」，盼強化學生防災應變與基礎急救能力，共100名學生參與。

屏東縣長周春米表示，近年極端氣候事件頻仍，包括強降雨、熱浪及複合型災害，加上全球局勢變化快速，各類風險交織，對社會韌性提出更高要求。她指出，目前社會整體在第一線即時應變與民眾自救互救能力上，仍有強化空間；防救災能力不足，將直接影響災害損害程度與生命安全，從校園扎根防災教育刻不容緩。

周春米強調，面對突發狀況應掌握3大原則，優先確認自身安全，穩定情緒並正確判斷現場狀況，最後採取安全且有效行動步驟。事故現場急救與外傷處理不應從進入醫療體系才開始，而是當下立即啟動。透過系統化訓練與實作演練，讓學生內化防災韌性，成為未來社會中具應變能力的重要力量。

AIT高雄分處長張子霖表示，很高興能與屏東縣府及壯闊台灣攜手推動此項訓練。他分享自身經驗，約50年前其父在美國參與類似課程，讓他在兒時一次食物哽塞、無法呼吸的危急情況下，即時採取正確處置並成功挽救生命。他強調，這類基礎救命技能普及，不僅關乎個人安全，更是提升整體社會韌性關鍵基礎。

屏東縣政府教育處新聞稿表示，開幕儀式由周春米與張子霖藉「生命紅綠燈」情境演示，引導學生進行情境判讀，透過簡明直觀判斷原則，加深對危急狀況辨識能力，現場互動熱烈。

教育處表示，本次活動以「I CAN HELP」為核心理念，結合「Stay Focused, Save Lives」精神，強調在災害與突發事件中，唯有冷靜判斷、迅速應變，才能在關鍵時刻發揮守護生命力量。未來將持續結合國際資源與民間力量，深化校園防災教育體系，強化青年世代在面對極端氣候與多變風險應變能力。

屏東縣政府3日攜手美國在台協會，在屏東縣立大同高中舉辦2場「I CAN HELP 防災基礎研習工作坊」。屏東縣長周春米（左）與AIT高雄分處長張子霖（右），藉「生命紅綠燈」情境演示，引導學生進行情境判讀。圖／屏東縣政府教育處提供（中央社）