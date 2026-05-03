舊社媽庇佑！北屯南興宮贈匾 盧秀燕報喜：這2校以廟命名今年首招新生

「2026台中媽祖國際觀光文化節」昨晚移師北屯區南興宮熱力開演，市長盧秀燕贈匾「神威顯赫」，並感念「舊社媽」守護地方、庇佑大台中，不但台中人口破286.9萬人創新高，當地舊社地區更是逆少子化，她當場宣布以廟命名「南興國小、南興國中」今年9月正式招生開學。

昨晚活動由九天民俗技藝團、「小不點147」鐵環特技、典芭呀非洲鼓團及Riona創意整合樂團輪番獻藝，現場座無虛席。盧秀燕在贈匾儀式中強調，南興宮不僅是北屯的信仰中心，更是凝聚社區、傳承文化的重要力量。此次贈匾感謝南興宮舊社媽祖神威顯赫，庇佑大台中，也感謝南興宮管委會長期投入公益。

盧秀燕指出，在南興宮媽祖庇佑、地方努力及市府政策推動下，台中市人口突破286.9萬人創新高，其中舊社地區人口成長快速，就學需求增加，出現學校不敷使用情形，市府因此投入預算興建南興國小、南興國中，以南興宮命名，兩校預計今年9月開學招生，讓學童在地就學，成為首屆學生。

江啟臣表示，下周適逢「媽祖生」與母親節，在南興宮參與文化盛會倍感溫馨，祈求舊社媽祖慈悲庇佑市民平安，也提早祝賀全天下母親節快樂。

民政局長吳世瑋說，南興宮「舊社媽」為清乾隆年間由先民恭請湄洲媽祖分靈來台，承載先民渡海開墾的信仰記憶。南興宮長年投入公益慈善、文化保存及社會服務，並配合市府推動宗教文化觀光，展現出宗教場域融合教育與文化的多元能量。

媽祖國際觀光文化節5月7日在社口萬興宮；5月8日在台中萬春宮及豐原慈濟宮；5月9日媽祖生當天下午在大肚萬興宮匯演；5月16日由明華園日字戲劇團在梧棲朝元宮壓軸演出。更多資訊上網查詢（https://reurl.cc/7EEqvQ）。

「2026台中媽祖國際觀光文化節」昨晚移師北屯區南興宮熱力開演。圖／台中市政府提供