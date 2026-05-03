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阿里山學子自學克服資源匱乏 挺進美國機器人FRC世界賽奪第50名
嘉義縣竹崎高中機器人團隊日前代表台灣前往美國休士頓，參加 FIRST Robotics Competition（FRC）世界總決賽。在全球598支精銳隊伍競爭下，這群來自阿里山腳下的學子在資格賽中創下排名第50名的優異成績，不僅向世界展現台灣偏鄉學子的科技韌性，更成功完成一場溫暖的國民外交。
竹崎高中校長蘇淵源表示，推動FRC教育過程挑戰重重，面對師資匱乏，學生展現極高的自學熱情，日以繼夜摸索程式邏輯。參賽過程中，學生不僅要操作機器人，更需克服語言障礙與外國隊伍進行策略對談。
在休士頓賽場上，學生更主動向各國參賽者介紹竹崎的阿里山鐵道與茶香文化，將家鄉美景轉化為故事分享。蘇淵源表示，這群孩子證明了偏鄉不是距離，只要有支持的舞台，就能培育出具備國際競爭力的科技人才。
校方表示，偏鄉教育資源雖然有限，但孩子的創意無限，縣府除逐年提撥200萬元補助計畫，今年針對世界賽更特別將經費加碼至400萬元，全力支持科技教育。此外，包含君綺醫美、清景麟、興達建設及裕坤營造等民間企業也共同響應，協助學生投入機電工程研發與國際交流，成為團隊最強有力的後盾。
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