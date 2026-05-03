用耳朵打敗雷射彰中奪總冠軍 低成本轉速計橫掃「仰望盃」

由財團法人仰望教育基金會主辦、國立彰化師範大學承辦的「2026仰望盃全國科學HomeRun實作大賽」近日落幕，彰化高中表現亮眼，在全國頂尖科學競技中脫穎而出。由洪秉寬、薛琮瀚、黃彥叡、洪秉陞組成的團隊勇奪總冠軍及10萬元獎金，其研發的量測裝置成本不到250元，成功突破傳統雷射測速的限制。

「仰望盃」在學生科學競賽中具高度指標性，強調動手實作與跨領域整合，參賽作品須結合至少兩種科學原理，並融入工程與資訊設計。

指導老師邱科文表示，此次奪冠作品的核心概念，是以聲音取代光學進行測量，學生觀察到馬達運轉會產生規律聲響，因而以麥克風收音，透過電腦分析聲波轉換為數據，進而計算轉速，不僅省去貼反光片等繁瑣步驟，也降低操作風險。

研發過程中，團隊面臨雜音干擾的挑戰，初期僅以擷取最高頻率進行判讀，準確度有限。後續透過數學演算法分析聲音的倍頻特性，反向強化基頻訊號，有效抑制雜訊，使測量結果大幅提升精準度，整套裝置成本不到 250 元，表現幾乎可與高價專業設備相媲美。

彰中這次除奪冠團隊外，另一組由林彥穎、李益順、林廷嶧組成的學生團隊，也榮獲銀牌與5萬元獎金，展現學校在科學教育上的實力。

校長王延煌表示，此次成果不僅是競賽榮譽，更體現學生將理論轉化為實作的能力。學生從無人機應用出發，自主克服諧波干擾等技術難題，在反覆驗證中累積經驗，展現出面對問題、解決問題的科學精神與韌性。

2026仰望盃全國科學HomeRun實作大賽，彰中學生洪秉寬（左二）、洪秉陞（左三）、黃彥叡（右二）、薛琮瀚（右三）團隊奪總冠軍及10萬元獎金。圖／彰中提供