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新北砸7600萬升級校園大型場館空調 18校受惠提升品質

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
完善的空調溫控與通透的場地設計，是提升學習成效的關鍵硬體。圖／修德國小提供
完善的空調溫控與通透的場地設計，是提升學習成效的關鍵硬體。圖／修德國小提供

新北市持續優化校園環境，除推動「班班有冷氣」外，再加碼投入逾7600萬元，分兩年改善18校體育館、活動中心、演藝廳及視聽教室等大型場館空調設備，盼從一般教室延伸至大型學習場域，全面提升教學與活動品質。

教育局指出，自108年至115年間，已補助302校、投入逾18.4億元推動班級冷氣及相關設備建置，此次再針對大型場館環境改善，114年度先編列3800餘萬元完成10校工程，115年度再投入約3800萬元，預計再改善8校空間，透過設備汰換與系統升級，打造更舒適、安全的校園環境。

教育局長張明文表示，校園大型場館除用於體育教學、社團活動與藝文展演外，也常作為社區集會與共享空間，過去部分場館設備老舊，夏季悶熱影響使用品質。此次導入變頻節能設計與智慧化管理，不僅提升冷房效能與空氣循環，也兼顧低噪音與節能效果，同時一併檢視電力容量與用電安全，強化整體使用效能。

校園第一線也感受到改善成果。設有韻律體操隊的修德國小校長陳俊生表示，學生長時間在體育館訓練，空調升級後可維持穩定舒適溫度，有助於專注學習與提升訓練表現，也讓場館在課後開放時，能更友善服務社區。

教育局強調，校園環境品質攸關學生學習成效與身心發展，未來將持續盤點各校設施設備需求，透過滾動式檢討與資源投入，結合智慧管理與節能減碳理念，打造安全、舒適且永續的學習空間。

現代化主機具備變頻技術，能隨時因應館內負載調整運轉頻率，減少不必要的電力浪費。圖／新北市教育局提供
現代化主機具備變頻技術，能隨時因應館內負載調整運轉頻率，減少不必要的電力浪費。圖／新北市教育局提供

寬敞的館內舖設了專業的防護地墊，在舒適的溫度下，小選手全神貫注於每一個體操動作。圖／新北市教育局提供
寬敞的館內舖設了專業的防護地墊，在舒適的溫度下，小選手全神貫注於每一個體操動作。圖／新北市教育局提供

校園環境品質攸關學生學習成效與身心發展，未來將持續盤點各校設施設備需求，透過滾動式檢討與資源投入，精進校園硬體設備圖／新北市教育局提供
校園環境品質攸關學生學習成效與身心發展，未來將持續盤點各校設施設備需求，透過滾動式檢討與資源投入，精進校園硬體設備圖／新北市教育局提供

校園大型場館是學生進行室內體育教學、社團活動、宣導講座、畢業典禮、藝術展演最佳舞台。圖／新北市教育局提供
校園大型場館是學生進行室內體育教學、社團活動、宣導講座、畢業典禮、藝術展演最佳舞台。圖／新北市教育局提供

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