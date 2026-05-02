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中市私中學生散布深偽性影像 教育局：校方啟動調查
台中某私立高中2名高三男學生，遭網友指控利用深偽技術，使用校內女學生照片製作不實性影像散布。台中市教育局表示，校方已依規定校安通報，學校性平會決議啟動調查中。
有網友昨天在社群平台Threads發文表示，台中某私立高中2名高三學生，透過「深度偽造（Deepfake）技術」，將校內女學生照片製作不實性影像，並利用通訊軟體Telegram建立群組散布，受害者近20人，引發網友熱議。
台中市府今天透過文字稿表示，中市某私中傳出學生散布深偽性影像，經教育局了解，校方已依法啟動性平調查。
教育局指出，校方知悉此案後，已依規定進行校安通報，並移送學校性平會，而性平會已決議啟動調查，全案尚在調查中。
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