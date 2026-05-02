快訊

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

曾陪同防詐宣講！譚艾珍上香弔女警：詠心正面樂觀「我把她當孫女」

聽新聞
0:00 / 0:00

中市私中學生散布深偽性影像 教育局：校方啟動調查

中央社／ 台中2日電
台中某私立高中2名高三男學生，遭網友指控利用深偽技術，使用校內女學生照片製作不實性影像散布。 示意圖／AI生成
台中某私立高中2名高三男學生，遭網友指控利用深偽技術，使用校內女學生照片製作不實性影像散布。 示意圖／AI生成

台中某私立高中2名高三男學生，遭網友指控利用深偽技術，使用校內女學生照片製作不實性影像散布。台中市教育局表示，校方已依規定校安通報，學校性平會決議啟動調查中。

有網友昨天在社群平台Threads發文表示，台中某私立高中2名高三學生，透過「深度偽造（Deepfake）技術」，將校內女學生照片製作不實性影像，並利用通訊軟體Telegram建立群組散布，受害者近20人，引發網友熱議。

台中市府今天透過文字稿表示，中市某私中傳出學生散布深偽性影像，經教育局了解，校方已依法啟動性平調查。

教育局指出，校方知悉此案後，已依規定進行校安通報，並移送學校性平會，而性平會已決議啟動調查，全案尚在調查中。

教育局 台中市

延伸閱讀

宜蘭中道中學遭爆強制買講義、挪用藝能課 學團批縣府監督失靈

台中驚爆高中舉重教練「連呼學生2巴掌」 教育局要查

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

副校長遭爆私相授受 陽明交大：惡意造謠擬提告

相關新聞

亂戳好市多賣場水果…踢爆是新北某高中老師 校方及教育局回應了

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛，日前網路上傳1段影片，1名婦人挑選奇異果時，竟把手伸進盒內又摸又戳，影片內容迅速引起熱議，網友留言直指她是新北某高中導師，甚至另爆出她在校黑歷史，對

中市私中學生散布深偽性影像 教育局：校方啟動調查

台中某私立高中2名高三男學生，遭網友指控利用深偽技術，使用校內女學生照片製作不實性影像散布。台中市教育局表示，校方已依規...

台東營養午餐升級 家長安心 學生期待開學新菜色

台東縣政府持續提升學童營養攝取與飲食品質，公布「115學年度學校營養午餐價格及食材供應原則規畫」。自今年9月新學年度起，將在既有免費營養午餐政策基礎上，進一步優化供餐內容，提升餐食品質與多樣性，讓學童

見證日治時期「以校為家」 西螺文昌國小舊宿舍將修復

雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工，未來將結合學校、社區活化作為在地詔安客語文化傳承及食農教育場域。

「職人」化身學生明燈 基隆明德國中老師徐明德獲全國技藝績優

基隆市明德國中老師徐明德獲選今年全國技藝教育績優人員，徐明德深耕技藝教育20多年，他導的學生常常橫掃基隆市技藝競賽前三名，屢創佳績，並協助很多學生經由「技優甄審」進入理想高職，他用心「接住每一個在課本

偏鄉久任獎金鬆綁 代理師換校年資可累計

為穩定偏鄉師資，教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。為此，國教署修正認定規則，放寬跨校年資計算，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。