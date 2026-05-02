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台東營養午餐升級 家長安心 學生期待開學新菜色

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府持續提升學童營養攝取與飲食品質，自今年9月新學年度起，將在既有免費營養午餐政策基礎上，進一步優化供餐內容，提升餐食品質與多樣性。圖／台東縣政府提供
台東縣政府持續提升學童營養攝取與飲食品質，自今年9月新學年度起，將在既有免費營養午餐政策基礎上，進一步優化供餐內容，提升餐食品質與多樣性。圖／台東縣政府提供

台東縣政府持續提升學童營養攝取與飲食品質，公布「115學年度學校營養午餐價格及食材供應原則規畫」。自今年9月新學年度起，將在既有免費營養午餐政策基礎上，進一步優化供餐內容，提升餐食品質與多樣性，讓學童吃得更均衡、更安心。

教育處表示，115學年度營養午餐維持每餐「1主食、3菜1湯及1附餐」的供應原則，在兼顧營養均衡的同時，調整附餐供應頻率為每週2次，其中1次提供水果，另1次由乳品或豆漿、水果或100%果汁等擇一供應，增加學童營養攝取的多元性。

另在主菜部分，教育處指出，每週至少安排1次精選餐，內容包含去骨雞腿排、雞腿、豬排、魚片及鬼頭刀等優質蛋白質食材，除提升整體餐食品質，也兼顧在地食材運用，增加菜色變化，提升學童接受度。

除菜色升級外，食安把關也同步強化。教育處說明，食材全面提升標準，豬肉與雞肉採用CAS優良農產品，雞蛋全面使用洗選蛋，從源頭確保食材品質與安全。

政策推出後，不少家長表示支持，認為餐食品質提升與食材來源更透明，有助於孩子健康成長，也減輕家長在飲食上的顧慮；亦有家長指出，菜色更加多元，有助於孩子培養均衡飲食習慣，希望開學後能吃到更多不同主菜，在校用餐更有期待感。

在補助與餐費規畫方面，縣府指出，免費營養午餐補助對象將擴及公立國小附設幼兒園與縣立專設幼兒園陪餐導師及教保員，以及私立國中小學生。餐費標準比照台北市，自設或中央廚房供餐國中每餐75元、國小70元；外訂桶餐國中80元、國小75元，並持續補助學校午餐基本燃料費每學期460元，以支持供餐體系穩定運作。

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