快訊

日軍徵召！台男二戰赴海南島失蹤84年… 弟聲請宣告死亡准了

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

「民歌一代宗師」韓正皓辭世！愛妻鍾少蘭發文：與大家告別啦

聽新聞
0:00 / 0:00

見證日治時期「以校為家」 西螺文昌國小舊宿舍將修復

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工。圖／雲林縣府提供
雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工。圖／雲林縣府提供

雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工，未來將結合學校、社區活化作為在地詔安客語文化傳承及食農教育場域。

文昌國小1900年（明治33年）創校至今，1929年遷至現址，學校舊宿舍群為日治時期校長及教職員居住宿舍，是西螺延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，見證當地教育發展歷程。

舊宿舍群已在2015年3月登錄為歷史建築，經縣府與文昌國小向客家委員會爭取修復及活化補助，獲核定並補助3960萬元，縣府自籌配合款440萬元，共計4400萬元啟動修復工程，日前已動工，預計明年4月完工。

客委會副主委廖育珮日前參加開工典禮表示，因雲林是全國詔安客族群分布最集中的地區之一，包括西螺、二崙及崙背等3鄉鎮都是重要客庄據點，期待修復完工後與學校及在地社區結合，作為客庄文化傳承與扎根的重要場域。

文昌國小校長廖妙英表示，舊宿舍與校園比鄰，呈現「以校為家」的教育生活型態。空間配置由南至北依序排列，反映當時校長與教員的職務層級關係，見證教育制度與生活樣貌的歷史脈絡。

未來修復完成後，北棟將規劃為食農教育與鄉土語言教室，南棟則作為時光廊道及會議空間，並結合戶外學習平台與階梯教室設計，形塑多元教學場域。

縣府文化觀光處副處長陳世訓指出，舊宿舍群總面積約92坪，為日治時期木造宿舍的工法技術，有編戶泥牆、傳統日式黑瓦、木製拉門及典型抬高式基礎。修復工程將妥善保留原有建築形式、材料及空間紋理，同步進行結構補強與安全改善措施。

雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工。圖／雲林縣府提供
雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工。圖／雲林縣府提供

歷史建築 雲林 宿舍

延伸閱讀

南投埔里育英國小磚面嚴重破損 教育部允支持改善

這縣市5年內少3000名國小新生、減120班 民代：閒置校舍淪倉庫

淡水區坪頂國小迎百歲校慶 時光寶盒封存夢想展望未來

校園新鮮事／老街添新意！嘉義市崇文國小生 為百年老店設計門牌

相關新聞

亂戳好市多賣場水果…踢爆是新北某高中老師 校方及教育局回應了

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛，日前網路上傳1段影片，1名婦人挑選奇異果時，竟把手伸進盒內又摸又戳，影片內容迅速引起熱議，網友留言直指她是新北某高中導師，甚至另爆出她在校黑歷史，對

台東營養午餐升級 家長安心 學生期待開學新菜色

台東縣政府持續提升學童營養攝取與飲食品質，公布「115學年度學校營養午餐價格及食材供應原則規畫」。自今年9月新學年度起，將在既有免費營養午餐政策基礎上，進一步優化供餐內容，提升餐食品質與多樣性，讓學童

見證日治時期「以校為家」 西螺文昌國小舊宿舍將修復

雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工，未來將結合學校、社區活化作為在地詔安客語文化傳承及食農教育場域。

「職人」化身學生明燈 基隆明德國中老師徐明德獲全國技藝績優

基隆市明德國中老師徐明德獲選今年全國技藝教育績優人員，徐明德深耕技藝教育20多年，他導的學生常常橫掃基隆市技藝競賽前三名，屢創佳績，並協助很多學生經由「技優甄審」進入理想高職，他用心「接住每一個在課本

偏鄉久任獎金鬆綁 代理師換校年資可累計

為穩定偏鄉師資，教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。為此，國教署修正認定規則，放寬跨校年資計算，

宜蘭學子優美樂音驚豔全國 6校勇奪特優、市長各校頒6萬獎勵

宜蘭市共有6所學校最近在全國學生音樂比賽榮獲「特優」最佳成績，表現亮眼。市公所今天舉辦聯合表揚，由市長陳美玲各頒發6萬元獎勵給這6所學校，分享榮耀，鼓勵大家在學業之餘，透過音樂開啟人生的另一扇窗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。