見證日治時期「以校為家」 西螺文昌國小舊宿舍將修復

雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工，未來將結合學校、社區活化作為在地詔安客語文化傳承及食農教育場域。

文昌國小1900年（明治33年）創校至今，1929年遷至現址，學校舊宿舍群為日治時期校長及教職員居住宿舍，是西螺延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，見證當地教育發展歷程。

舊宿舍群已在2015年3月登錄為歷史建築，經縣府與文昌國小向客家委員會爭取修復及活化補助，獲核定並補助3960萬元，縣府自籌配合款440萬元，共計4400萬元啟動修復工程，日前已動工，預計明年4月完工。

客委會副主委廖育珮日前參加開工典禮表示，因雲林是全國詔安客族群分布最集中的地區之一，包括西螺、二崙及崙背等3鄉鎮都是重要客庄據點，期待修復完工後與學校及在地社區結合，作為客庄文化傳承與扎根的重要場域。

文昌國小校長廖妙英表示，舊宿舍與校園比鄰，呈現「以校為家」的教育生活型態。空間配置由南至北依序排列，反映當時校長與教員的職務層級關係，見證教育制度與生活樣貌的歷史脈絡。

未來修復完成後，北棟將規劃為食農教育與鄉土語言教室，南棟則作為時光廊道及會議空間，並結合戶外學習平台與階梯教室設計，形塑多元教學場域。

縣府文化觀光處副處長陳世訓指出，舊宿舍群總面積約92坪，為日治時期木造宿舍的工法技術，有編戶泥牆、傳統日式黑瓦、木製拉門及典型抬高式基礎。修復工程將妥善保留原有建築形式、材料及空間紋理，同步進行結構補強與安全改善措施。

雲林西螺文昌國小舊宿舍群是延平老街街尾現存年代最久的公共建築之一，已登錄歷史建築，因閒置多年，縣府啟動修復工程，預計明年4月完工。圖／雲林縣府提供