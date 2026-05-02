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亂戳好市多奇異果！女被爆是「新北某高中老師」…校方、教局回應了

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亂戳好市多賣場水果…踢爆是新北某高中老師 校方及教育局回應了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛，日前網路上傳1段影片，1名婦人挑選奇異果時，竟把手伸進盒內又摸又戳，影片內容迅速引起熱議，網友留言直指她是新北某高中導師，甚至另爆出她在校黑歷史，對此新北市教育局也有說法回應。

新北市教育局表示，網路社群流傳之賣場消費行為影片，是由民眾在公共場所自行拍攝並上傳，相關影像及留言內容均屬片段資訊，且涉及個人肖像與隱私，學校無法僅憑社群指涉逕行確認身分或作成事實認定；如涉及賣場管理或消費爭議，仍應由業者依實際情形妥適處理。

網友日前在Threads上傳影片並發文說，在好市多水果區看到1名婦人挑選盒裝奇異果時，直接打開包裝把手伸起去，用手戳來測試熟度，該網友曾上前勸阻說，「不能這樣摸。」該婦人才尷尬轉身離開，影片在網路上流傳，迅速引發熱議。

有網友看到影片在下方留言，指認她是新北市某高中擔任導師的國文教師，還傳說她曾惡意破壞學生慶生蛋糕，「這是我們高中的老師」、「真的每看到一次就要貼一次，我們高中被他搖爛的蛋糕，搖完也不冰回去直接丟桌子上，蛋糕都都壞了。」

新北市教育局指出，有關社群貼文內容提及多年前蛋糕事件，學校表示當時未曾接獲學生或家長透過正式管道提出陳情或申訴，故未曾啟動相關調查程序；目前相關內容僅為網路貼文，因時間久遠且缺乏具體事證，暫難進一步釐清事實。

對此學校則表示，已再次提醒全體教職員，教師在校外亦應留意言行舉止與社會觀感，秉持專業自律與適當分際，共同維護教育人員形象與社會信任。

好市多 教師 教育局 新北 老師

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