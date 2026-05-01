「職人」化身學生明燈 基隆明德國中老師徐明德獲全國技藝績優

基隆市明德國中老師徐明德獲選今年全國技藝教育績優人員，徐明德深耕技藝教育20多年，他導的學生常常橫掃基隆市技藝競賽前三名，屢創佳績，並協助很多學生經由「技優甄審」進入理想高職，他用心「接住每一個在課本裡找不到座標的孩子」，開創另一片天空。

徐明德老師是典型的「職人」化身，在武崙國中服務期間，他曾開設並帶領技藝學程木工班，在充滿木屑香氣的實作教室裡，他手把手教學生拿起工具，從精準的丈量到細緻的磨砂，將對木工專長的堅持，一點一滴傳承給學生。

「他是明德國中技藝專班的定海神針」，學生這樣形容徐老師，徐明德在明德國中服務期間，擔任全市唯一「技藝專班」的導師，面對曾在體制下受挫的孩子，徐明德展現非凡的耐心。

他曾把瀕臨中輟、逃離課堂的學生，一步步拉回工作檯前，讓他們從校園邊緣人，蛻變成競賽場上的選手。

徐有德認為基本功最重要，因此他不只教技術，更要求耐心與嚴謹，指導學生橫掃基隆市技藝競賽前三名，他帶著無數孩子透過專業實力，挺進理想高職。

徐明德用20年的歲月，只為了做好一件事：「接住每一個在課本裡找不到座標的孩子。」

徐明德表示，指導學生練習過程中的陪伴、輔導，並提供適性升學建議，順利接軌理想的技術型高中是身為技職人的天職，鼓勵挫折中的孩子了解自身興趣與優勢。透過課程中的肯定，讓學生重拾自信、重新站起，也是身為一名老師的責任和義務。

徐明德指導的學生在競賽中屢獲佳績，他協助多名學生經由「技優甄審」進入適當科系就讀，為學子奠定卓越的專業起點。

市長謝國樑表示，基隆政府長期努力推動技職教育向下扎根政策，除了無縫銜接國小區域職業試探中心課程和國中技藝教育課程之外，更將戮力規畫國小多元化職業試探及國中技藝教育結合產業實務性參訪，這些都將會是基隆市孩子未來生涯發育規畫重要的一環，培養各領域的職業人才。