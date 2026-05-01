偏鄉久任獎金鬆綁 代理師換校年資可累計

為穩定偏鄉師資，教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。為此，國教署修正認定規則，放寬跨校年資計算，只要是持續在偏鄉任教，仍可持續累積偏鄉任教年資。

根據教育部偏遠地區久任獎金規定，教師於偏遠地區學校連續服務滿八年，可領七萬元獎金，服務滿十一年可領十一萬元；於特殊偏遠地區學校服務滿八年，可領十萬元，服務滿十一年，可領十五萬元；極度偏遠地區學校服務滿八年，可領十五萬元，服務滿十一年，可領廿二萬元。

然而教團、基層教師過去多次反映，由於代理教師多半是一年一聘，再加上缺額不穩等情形，一旦未甄選上原校而轉任其他偏鄉學校，即被視為聘期中斷，無法符合久任獎金的資格。

為此，教育部國教署公告放寬代理教師跨校年資認定，只要聘期屆滿且經原校認定表現良好，並持續於偏鄉任教，即可併計年資，從原先限原校續任轉為認定偏鄉服務意願。

全國代理暨代課教師產業工會指出，此次修正可打破過去被迫換校造成年資中斷的不合理制度，不僅洗刷了原先制度對代理教師的不公，更實質肯認了代理教師在偏鄉教育網絡中的關鍵貢獻。