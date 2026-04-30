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宜蘭學子優美樂音驚豔全國 6校勇奪特優、市長各校頒6萬獎勵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
榮獲特優的宜蘭高中。圖／市公所提供
榮獲特優的宜蘭高中。圖／市公所提供

宜蘭市共有6所學校最近在全國學生音樂比賽榮獲「特優」最佳成績，表現亮眼。市公所今天舉辦聯合表揚，由市長陳美玲各頒發6萬元獎勵給這6所學校，分享榮耀，鼓勵大家在學業之餘，透過音樂開啟人生的另一扇窗。

榮獲特優學校橫跨國小、國中至高中職，包含光復國小、黎明國小、凱旋國中、復興國中、宜蘭高中、宜蘭高商，這6所學校在絲竹室內樂合奏及國樂合奏等團體項目中脫穎而出，勇奪殊榮，顯示宜蘭市在音樂教育的垂直整合完善，從小學到高中都能無縫接軌、持續學習。

宜蘭市集結各級校區，向來都屬於文教城市。市長陳美玲表示，音樂是陶冶孩子品格與美感的重要養分，看見宜蘭市學子在全國舞台綻放光芒，感到欣慰驕傲，每項榮耀背後都是師生、家長長時間的努力與堅持，未來市公所將持續深耕藝文教育，讓更多孩子透過音樂找到自信、培養團隊精神，開拓更寬廣的人生舞台。

榮獲特優的光復國小。圖／市公所提供
榮獲特優的光復國小。圖／市公所提供

宜蘭市有6所學校在全國學生音樂比賽榮獲「特優」，從國小、國中至高中職，涵蓋光復國小、黎明國小、凱旋國中、復興國中、宜蘭高中、宜蘭高商，市長陳美玲頒發各校6萬元獎勵。圖／市公所提供
宜蘭市有6所學校在全國學生音樂比賽榮獲「特優」，從國小、國中至高中職，涵蓋光復國小、黎明國小、凱旋國中、復興國中、宜蘭高中、宜蘭高商，市長陳美玲頒發各校6萬元獎勵。圖／市公所提供

榮獲特優的復興國中。圖／市公所提供
榮獲特優的復興國中。圖／市公所提供

宜蘭市共有6所學校在全國學生音樂比賽榮獲「特優」，表現亮眼。圖／市公所提供
宜蘭市共有6所學校在全國學生音樂比賽榮獲「特優」，表現亮眼。圖／市公所提供

音樂 陳美玲 宜蘭高中 宜蘭

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