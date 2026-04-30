快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

林逸欣名醫父癌逝…網淚謝林春銘留下「1神物」擔憂恐絕版 診所回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀 邱佩琳頒獎勵金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供
基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供

國立基隆女中林侑萱在全中運高女組對打67公斤級勇奪金牌，女中排球隊日前也拿下高中排球乙級聯賽全國亞軍，副市長邱佩琳今天下午頒發獎勵金，對跆拳道與排球卓越表現讚賞。

基隆女中今年各項體育賽事表現亮眼，林侑萱全中運跆拳道項目成功衛冕，締造對打項目「二連霸」金牌佳績；女中排球隊自全國132支隊伍中脫穎而出，睽違多年後再度拿下高中排球乙級聯賽全國亞軍。

校長林三維說，今年排球隊繼102學年度後再度闖進全國四強獲得亞軍，成果得來不易，除感謝市府長期支持，感謝國立台灣海洋大學助理教授張建邦提供專業訓練與戰術指導，以及校內行政團隊與家長會支援。未來學校將持續優化訓練環境，再創高峰。

邱佩琳表示，跆拳道與排球校隊表現相當卓越，學生展現高情商與自信；她分享自己過去身為田徑隊員的經驗，強調系統思考與科技輔助在現代競技中的重要性，她也承諾市政府將持續挹注教育預算改善訓練環境。

基隆市政府教育處長徐嬿立說，基隆女中跆拳道項目近年已成為全中運奪牌重點，而排球雖屬發展規模較小項目，仍展現亮眼成績。市府自114年度起投入約600萬元經費，支持全市21所跆拳道及12所排球發展學校，推動體育班、基層訓練站及競技社團運作，並持續優化校園體育設施，強化整體培訓量能。

基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供
基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供

基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供
基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供

基隆女中 邱佩琳 跆拳道 排球 金牌

延伸閱讀

宜蘭礁溪及國華國中分獲國中排球乙級聯賽2、3名 排委會主委表揚

全大運／卸下世界冠軍壓力 跆拳道新星劉侑芸奪金

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

新北5隊晉級FRC世界總決賽 獎勵金加碼最高100萬

相關新聞

自助天助！國中基測考生祈福 大甲媽壓轎金人手一張搶手

115年國中基本學力測驗再過半個月登場，彰化縣立成功高中國中部考生今到溪湖鎮汴頭里保安宮祈福，獲贈文昌帝君鑰匙圈和大甲媽壓轎金，陪同的師長勉勵考生「自助而後神助」，最後階段要把握時間衝刺。

基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀 邱佩琳頒獎勵金

國立基隆女中林侑萱在全中運高女組對打67公斤級勇奪金牌，女中排球隊日前也拿下高中排球乙級聯賽全國亞軍，副市長邱佩琳今天下午頒發獎勵金，對跆拳道與排球卓越表現讚賞。

SEL三部曲 汐止區東山國小學童「收服BOOK夢」情緒學習

配合新北市的閱讀週活動，汐止區東山國小融入社會情緒學習，在4月份推動「收服BOOK夢」主題活動，透過跨領域閱讀結合SEL課程設計，引導學生發展情緒覺察、自我管理與同理他人的能力，打造兼具認知與情意發展

遭爆挪用藝能課、強制買講義 中道中學澄清：與事實不符已完成改善

學生團體EdYouth指控宜蘭縣私立中道中學長期違反教學正常化，包括挪用藝能課上正課、強制購買講義及洩漏陳情學生個資等情事，引發關注。對此，中道中學與宜蘭縣政府教育處今天做出回應，強調針對缺失已積極檢

台南校園廚餘量已減36% 提供加菜金「用創意」降低剩食率

台南市校園推動廚餘減量見成效。教育局今年3月首度試辦「廚餘減量方案甄選獎勵計畫」，鼓勵各校從源頭改善剩食問題，依學校規模提供2000元至1萬元加菜金補助，共吸引12校參與。透過飲食教育與供餐管理並行，

基隆國小齲齒率大降15%…這間國小為潔牙延後放學 齲齒率最高變最健康

基隆市全市口腔校群的齲齒率近年大幅降低，從111學年度小一入學生調查平均為34.01%，到今年同一批學生升上四年級後已降為19.33%，其中隆聖國小更是從2年前齲齒率最高的學校，今年成為全市口腔最健康

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。