基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀 邱佩琳頒獎勵金

國立基隆女中林侑萱在全中運高女組對打67公斤級勇奪金牌，女中排球隊日前也拿下高中排球乙級聯賽全國亞軍，副市長邱佩琳今天下午頒發獎勵金，對跆拳道與排球卓越表現讚賞。

基隆女中今年各項體育賽事表現亮眼，林侑萱全中運跆拳道項目成功衛冕，締造對打項目「二連霸」金牌佳績；女中排球隊自全國132支隊伍中脫穎而出，睽違多年後再度拿下高中排球乙級聯賽全國亞軍。

校長林三維說，今年排球隊繼102學年度後再度闖進全國四強獲得亞軍，成果得來不易，除感謝市府長期支持，感謝國立台灣海洋大學助理教授張建邦提供專業訓練與戰術指導，以及校內行政團隊與家長會支援。未來學校將持續優化訓練環境，再創高峰。

邱佩琳表示，跆拳道與排球校隊表現相當卓越，學生展現高情商與自信；她分享自己過去身為田徑隊員的經驗，強調系統思考與科技輔助在現代競技中的重要性，她也承諾市政府將持續挹注教育預算改善訓練環境。

基隆市政府教育處長徐嬿立說，基隆女中跆拳道項目近年已成為全中運奪牌重點，而排球雖屬發展規模較小項目，仍展現亮眼成績。市府自114年度起投入約600萬元經費，支持全市21所跆拳道及12所排球發展學校，推動體育班、基層訓練站及競技社團運作，並持續優化校園體育設施，強化整體培訓量能。

基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供

基女全中運跆拳奪金、排球聯賽全國摘銀，邱佩琳今頒獎勵金。圖／教育處提供