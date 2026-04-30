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SEL三部曲 汐止區東山國小學童「收服BOOK夢」情緒學習

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小閱讀週主題活動，透過任務導向學習與情境式教學，讓學生在閱讀歷程中進行情緒探索與意義建構。圖／觀天下有線電視提供
東山國小閱讀週主題活動，透過任務導向學習與情境式教學，讓學生在閱讀歷程中進行情緒探索與意義建構。圖／觀天下有線電視提供

配合新北市的閱讀週活動，汐止區東山國小融入社會情緒學習，在4月份推動「收服BOOK夢」主題活動，透過跨領域閱讀結合SEL課程設計，引導學生發展情緒覺察、自我管理與同理他人的能力，打造兼具認知與情意發展的學習場域，SEL社會情緒學習系列三部曲，設計4個任務關卡，在期限內完成全部任務的，學校也利用朝會表揚並且頒發獎品，讓孩子們從閱讀及遊戲中學習。

這次活動以「SEL情緒進化冒險島計畫」為主軸，透過任務導向學習與情境式教學，讓學生在閱讀歷程中進行情緒探索與意義建構，逐步內化情緒調節與人際互動的關鍵能力，實踐SEL五大核心能力指標：自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧及負責任的決策。

東山國小校長黃丞傑表示，「收服BOOK夢」活動，以「SEL情緒進化冒險島計畫」為主軸，學校規劃了讓孩子用收服神奇寶貝的概念來玩、來體驗，透過任務的方式學習，過程中會進化三次，從初級的訓練師再到高級訓練師，最後到傳說中的訓練師，每過一關就會獲得一枚貼紙，證明已經完成。

黃丞傑提到，這次規劃了4個任務，第一個任務，結合了每週四的晨讀，晨讀必須要閱讀3本跟情緒相關的書籍後，寫下相關的心得，再由老師認證，第二個則是結合每個月的主題書展，這個月也選出跟情緒相關的書，讓孩子分析文本中角色的情境脈絡與情緒表徵，進行情緒辨識與觀點取替，深化社會覺察能力，並學習適切回應他人情感，培養同理心與支持性互動技巧。任務3則是讓彼此之間，互相做心情的分享，培養人際互動的技巧，任務四則是對應社會情緒學習最後一個負責任的決策，讓孩子為校園做一件好事，透過最後第三部曲，「收服BOOK夢」活動，讓孩子在閱讀中，理解情緒，在互動中學會關懷，進而培養具備自我調適與社會參與能力的未來公民。

東山國小學生說，最喜歡的關卡是任務四的「我的進化行動」，分為3個部分，決定在校園中做一件好事，以及將完成第一關的心情畫出來，還有回顧前面4關的自我收獲和成長，其中在校園做一件好事，自己選的是會隨手撿走廊的垃圾，畫的心情，表情的開心的，這次的活動讓自己看到更多好看的書，也和同學彼此分享很多好看的書，還有做完最後一關就可以參加抽獎，這次都有完成拿到獎品很開心。

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