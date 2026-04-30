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苗栗高中85周年校慶 「山城籃球故事巡展」憶榮光

中央社／ 苗栗縣30日電
苗栗高中民國77年奪得HBL首屆冠軍，115年適逢苗中85周年校慶，客委會客發中心出借「山城籃球故事特展」展件巡迴校園展出，30日熱鬧舉辦開幕活動。（客委會客發中心提供）中央社
苗栗高中民國77年奪得HBL首屆冠軍，115年適逢苗中85周年校慶，客委會客發中心出借「山城籃球故事特展」展件巡迴校園展出，30日熱鬧舉辦開幕活動。（客委會客發中心提供）中央社

國立苗栗高中曾以黑馬之姿奪下HBL首屆冠軍，今年85周年校慶由客委會客發中心出借「山城籃球故事特展」展件巡迴校園展出，盼傳承發揚榮耀背後的硬頸故事與精神。

客委會客發中心4年前曾以在地歷史角度「苗籽精神」為主題，策畫山城籃球故事特展，透過雜誌插畫風結合獎盃、老照片、歷史報導等珍貴物件，重現苗栗籃壇精彩故事，許多教練與球員互動、克難打拚的點滴，展現客庄子弟不服輸的硬頸精神。

其中，苗栗高中男籃隊在民國77年，由當時教練林增福領軍，擊敗各私校勁旅，一舉奪下HBL首屆冠軍，更寫下苗栗籃球賽事傳奇一頁。

苗栗高中85周年校慶暨山城籃球故事特展今天舉行開幕活動，包括「冠軍教練」林增福遺孀陳念慈、當年助理教練陳雲錦以及當年隊長、現任台灣職業籃球大聯盟台北台新戰神執行長黃萬隆、回歸母校服務的苗中籃球教練賴國弘等人齊聚一堂。

黃萬隆分享，當年在賽場上，教練林增福以客語傳達戰術，出奇制勝，以及球隊憑藉不服輸的硬頸精神一路打拚的艱辛歷程，並勉勵苗中新生代籃球隊球員。

客委會客發中心主任謝勝信表示，苗栗高中是苗栗籃球發展的重要基地之一，巡展回到這段歷史的重要據點，讓更多師生看見山城籃球榮耀背後的故事，希望更多青少年學子從觀展體驗中深化對客家的認同及傳承。

苗栗高中校長巫正成說，苗栗高中多年來培育無數優秀學子在各領域發光、發熱，這次校慶透過與客發中心合作，雙方也攜手開發、新增多款互動多媒體展示素材，例如AR與VR籃球體驗區，讓師生們透過現代科技沉浸於投籃的熱血樂趣中，展期期間也將搭配課程活動設計，鼓勵校內與周邊衛星學校師生觀展並延伸學習。

苗栗 籃球 HBL 客委會

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