遭爆挪用藝能課、強制買講義 中道中學澄清：與事實不符已完成改善
學生團體EdYouth指控宜蘭縣私立中道中學長期違反教學正常化，包括挪用藝能課上正課、強制購買講義及洩漏陳情學生個資等情事，引發關注。對此，中道中學與宜蘭縣政府教育處今天做出回應，強調針對缺失已積極檢討改進。
EdYouth發布新聞稿指出，接獲中道中學畢業生反映，校方長期將第8至10節課、周六及寒暑假挪作正課進度，並在國三會考前取消美術、音樂等藝能課程。教育部國教署入校視導後也確認，該校確實存在編班未符規定、第一節課前評量等多項違失。
學生團體質疑，縣府接獲陳情後僅交由學校董事會內部議處，最終竟以「功過相抵、口頭告誡」結案，痛批監督機制失靈。
針對相關指控，中道中學澄清聲明表示，學團所提內容多為數年前的片面或錯誤資訊，在去年12月接受國教署及縣府教育處視導後，內部已針對各項缺失完成檢討與改進措施，並正式回函縣府，目前校內已無學團所指摘的違法情事。
校方進一步說明，目前針對國中教學正常化正積極落實，校長也已再次報請董事會給予處分，並持續配合縣府的視導建議進行行政懲處，未來將嚴格遵守教育法令，確保學生受教權。
宜蘭縣政府教育處表示，縣府一向重視學生學習權益，對於陳情人個資均依法保密。針對中道中學違失案件，教育處已於今年3月31日依「私立學校法」召開私立學校諮詢委員會，討論該校違反教學正常化狀態，並作成決議要求校方限期改善。
教育處強調，目前已將該校列為加強查核與輔導對象，後續將派員再次進校督導，確認改善落實情形，維護公平適性的學習環境。
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