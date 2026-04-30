台南校園廚餘量已減36% 提供加菜金「用創意」降低剩食率

台南市校園推動廚餘減量見成效。教育局今年3月首度試辦「廚餘減量方案甄選獎勵計畫」，鼓勵各校從源頭改善剩食問題，依學校規模提供2000元至1萬元加菜金補助，共吸引12校參與。透過飲食教育與供餐管理並行，逐步導正學生飲食習慣，降低校園剩食率。

教育局指出，各校從制度、行為到環境多面向著手，包括推動「光盤計畫」、設置廚餘排行榜，透過班際競賽表揚惜食典範；也有學校以水果、健康點心作為獎勵，結合在地食材製作飲品，提升學生參與意願；另有學校培訓「惜食小尖兵」，透過海報、標語及短劇宣導，將惜食理念融入日常。

新南國小透過蔬菜減量競賽與餐前教學影片，從感官體驗切入，引導學生認識蔬菜營養與均衡飲食，培養不挑食習慣。西港國中則結合閱讀課程，選用惜食相關文本，引導學生理解食物背後的資源與勞動價值，並透過每週午餐回饋機制，滾動式調整菜單與烹調方式，從源頭減少浪費。

市長黃偉哲表示，學校午餐是學生每日重要營養來源，推動廚餘減量不僅為減少浪費，更在於提升供餐精準度，確保學生吃得飽、吃得好且健康。在減量同時也兼顧餐食品質與營養均衡。

教育局長鄭新輝指出，去年10月非洲豬瘟事件引發食安關注後，教育局自11月起全面督導學校優化菜單、推動精準供餐與惜食教育。截至114學年度第一學期末，校園廚餘量已減少36%。未來將持續從菜單設計、飲食教育與供餐管理三方面深化，建立長期且穩定的減量機制。

台南市推動「廚餘減量方案甄選獎勵計畫」，依學校規模提供2000元至1萬元不等加菜金補助，鼓勵源頭減量，把營養午餐吃光光。圖／台南市教育局提供

台南市推動「廚餘減量方案甄選獎勵計畫」，依學校規模提供2000元至1萬元不等加菜金補助，鼓勵源頭減量，把營養午餐吃光光。圖／台南市教育局提供

台南市推動「廚餘減量方案甄選獎勵計畫」，依學校規模提供2000元至1萬元不等加菜金補助，鼓勵源頭減量，把營養午餐吃光光。圖／台南市教育局提供