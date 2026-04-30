基隆國小齲齒率大降15%…這間國小為潔牙延後放學 齲齒率最高變最健康

基隆市全市口腔校群的齲齒率近年大幅降低，從111學年度小一入學生調查平均為34.01%，到今年同一批學生升上四年級後已降為19.33%，其中隆聖國小更是從2年前齲齒率最高的學校，今年成為全市口腔最健康的學校，四年級學生齲齒率僅8%，校長為了潔牙延後放學，讓學生齲齒率大幅改善。

基隆市政府、衛生局和基隆市牙醫師公會今在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩，參加學生需通過「潔牙知識筆試」、「牙刷技巧」、「牙線操作」、和「牙菌斑顯示劑漱口」四大關卡，由牙醫師專業評分和檢查乾淨度。七堵國小獲得甲組金牌，中山國小獲得乙組金牌，取得代表基隆市參加全國賽的門票。

基隆市全市口腔校群的齲齒率近年大幅降低，從111學年度小一入學生調查平均為34.01%，到今年同一批學生升上四年級後已降為19.33%。其中隆聖國小更是從2年前齲齒率最高的學校，今年成為全市口腔最健康的學校。114學年度上學期的口腔檢查，四年級學生齲齒率僅 8%，相較於四年前新生入學時大幅下降33.38%，甚至創下「班級零齲齒」的健康紀錄。

怎麼辦到的？隆聖國小校長王春奎說，為確保每位學生都能落實餐後潔牙，和家長溝通後延後放學時間，堅持讓孩子在校用完午餐、確實刷牙並完成口腔清潔後，才讓學生離校返家。在校長的帶領下，各班導師也發揮「領頭羊」精神，每日午餐後親自帶著學生一起刷牙，透過身教讓潔牙成為一種生活習慣。

公會主動派出多位牙醫師進入口腔校群 ，協助做口檢，教師研習，幫高齲齒學童免費塗氟，口腔校群的學校都有一位校牙醫，這在全國各縣市很難辦到。

基隆市牙醫師公會理事長林一夫醫師表示，公會和教育處2年前邀請中央健促委員許愛玲護理師入校輔導，配合校牙醫一起推廣校園餐後潔牙和口腔健康政策，今年獲亮眼成效。從隆聖國小的轉變證明「行政支持、教師帶動、家長參與」是推動校園口腔健康成功的金三角，透過潔牙觀摩賽，希望激發更多學校交流學習，讓正確的口腔衛生觀念在學校落地生根。

基隆市衛生局長張賢政說，齲齒的預防透過從小紮根正確的潔牙技巧，才能為學童建構穩固的健康防線。

基隆市政府、衛生局和基隆市牙醫師公會今在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市政府、衛生局和基隆市牙醫師公會今在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市政府、衛生局和基隆市牙醫師公會今在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市政府、衛生局和基隆市牙醫師公會今在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市政府、衛生局和基隆市牙醫師公會今在七堵國小舉辦國小學童潔牙觀摩。圖／基隆市牙醫師公會提供