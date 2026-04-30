偏鄉少棒奪全國冠軍 台中德芙蘭國小「棒球聯賽軟式組」創隊史紀錄
114學年度「國小棒球聯賽軟式組」全國賽本月22日至昨天在嘉義市舉行，共有50支少棒隊伍參賽，經預賽對戰後，由32隊晉級全國賽，歷時8天激烈賽事，冠軍戰由台中市德芙蘭國小對上台東縣新生國小，雙方競爭激烈，最終由台中市和平區德芙蘭國民小學以9比1奪得冠軍金盃。
德芙蘭少棒隊奪下全國冠軍，今晚在豐原區將辦慶功宴，校方表示，這次在全國賽場上寫下傳奇，帶回冠軍獎盃，榮耀不僅屬於場上拚搏的小將，更屬於每一位在看台吶喊、在背後默默支持的家長。
台中市教育局說明，和平區德芙蘭國小2022年成立棒球隊，致力培育原住民棒球人才，校方長期協助學生累積比賽經驗，積極爭取各項資源，逐步展現扎實的基層實力與良好的團隊精神。這次賽事，德芙蘭國小從預賽起穩扎穩打，順利晉級決賽，於16強賽事對上同樣來自台中的四德國小並脫穎而出；其後更接連擊敗台東豐田國小及台南歸南國小，一路挺進冠亞軍戰，在關鍵決賽中沉著應戰、發揮團隊默契，最終奪下冠軍金盃，締造創隊史最佳紀錄。
德芙蘭國小校長古金益表示，很高興學校少棒隊獲得本次賽事的冠軍，一路走來很不容易，期待未來學校少棒能持續爭取佳績，代表國家前往國際賽場發光發熱！
教育局指出，盧秀燕市長長期以行動支持學校體育發展，每年推動「強棒計畫」，自編預算2000萬元補助學校球隊教練人力聘僱及培訓、參賽經費，同時爭取中央補助經費再挹注1100餘萬元，建構完善培訓及獎勵制度，全面強化台中市三級棒球發展體系，為基層棒球注入穩定持續動能。
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