宜蘭中道中學遭爆強制買講義、挪用藝能課 學團批縣府監督失靈

學生團體EdYouth指出，近日接獲宜蘭縣私立中道中學國中部畢業學生反映，該校國中部疑似長期違反教學正常化規定，包括第8至10節教授正課內容、藝能科課程遭挪用、周六及寒暑假課程上進度、強制購買講義、公開成績排名等情形。該案經學生多次向縣府陳情，但縣府從未派員無預警視導。後續經國教署入校視導、監察院調查後竟遭宜蘭縣府以交董事會處理逕行結案，呼籲宜蘭縣府應公開回應此案處理經過、並落實監督與善盡督導責任。

EdYouth今發布新聞稿表示，當事學生向EdYouth陳情，中道中學長期違反《國民中小學教學正常化實施要點》，將第八、九、十節課挪作正課進度，並在國三會考前全面取消美術、音樂、家政等課程。此外，校方更強制校內學生購買講義，並將講義內容作為該校評量及排名依據，使學生失去學習的選擇權。

EdYouth說，根據教育部函文，國教署於視導後已認定中道中學國中部存在多項必要指標違失，包括學生編班未符合規定、未依規定辦理分組學習、部分領域及彈性學習課程未依課表授課、未依規定辦理課後輔導、第一節課前進行評量、模擬考辦理不符規定等多項違規情形。教育部也明確指出，該校於週六辦理課後輔導並教授新進度，經歷次視導查察屬實，確已違反相關規定。

然而，EdYouth表示，宜蘭縣政府在多次接獲學生陳情及中央要求改善後，未依《私立學校法》進行實質裁處，反覆以「已重申規定」、「請學校改善」等方式回應，未見縣府入校查證或即時處置，甚至將校長責任交由學校董事會內部議處，違規情形長年仍未改善。此外，據當事學生表示，縣府處理過程疑似洩漏陳情人個資，導致其遭校方師長集體針對與施壓，身心承受巨大壓力。

EdYouth進一步指出，依宜蘭縣政府函復監察院資料，該校最終由董事會決議「功過相抵，並予以口頭告誡」。EdYouth質疑，由校內治理結構自行審查欠缺中立性與實質效果，也難以回應違規行為的嚴重性，形同對違法私校的變相縱容。

EdYouth強調，依《私立學校法》第55條規定，私立學校違反教育法令且未改善者，主管機關應依法進行裁處。該案在中央已認定違失且多次要求改善的情況下，宜蘭縣政府仍未採取任何實質處分，反將責任交由董事會處理，已明顯偏離主管機關依法監督之職責。

EdYouth指出，教育部也曾函文宜蘭縣政府，明確指出將責任交由董事會議處與現行法規之處置機制不符。EdYouth認為，教學正常化違失涉及學生受教權與國家教育法規落實，若主管機關將責任轉嫁學校內部處理，不僅難以期待中立性，恐將弱化《私立學校法》所賦予之監督權限。

EdYouth常務理事洪振翔表示，該名學生三年間已至少五度向縣府提出陳情，但主管機關多以引用學校說法回應，未見具體查證或積極作為，「此案恐不只是個案，縣府的監督機制恐怕早已失靈。」

EdYouth呼籲，中道中學應立即停止違法課程與占用藝能課之行為；宜蘭縣政府應撤回「交由董事會議處」的處置，盡速由教育處依法入校展開外部調查，並對相關違失人員進行實質行政裁處，落實應有之監督和督導責任；同時也要求教育部國教署及監察院，應持續追蹤宜蘭縣政府後續處理情形，並針對地方政府未積極落實教學正常化督導責任者，啟動必要之管考與行政措施，避免制度流於形式。