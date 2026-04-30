綠色通道搶攻名校！慧燈中學張藝馨錄取亞利桑那州立大學270萬獎學金

宜蘭私立慧燈中學與美國亞利桑納大學線上附屬高中ASU Prep Global（簡稱ASUPG）簽有雙聯學位合作計畫，參加計畫的學生畢業成績及格可同時取得慧燈與ASUPG的畢業證書，享有參與台灣各大學升學管道外，也可憑ASUPG畢業證書申請美國各大學。該校高三生張藝馨經由兩校合作的「綠色通道」錄取亞利桑那州立大學，獲得270萬元高額獎學金。

美國亞利桑那州立大學（簡稱ASU）是連續9年獲評全美最具創新力大學，慧燈中學為了提供學生更多元的升學路徑，積極與海外頂尖學府締結合作，這次高三畢業生張藝馨獲頒美金8萬8000元，相當於270萬元台幣的高額獎學金，成為在地學子邁向國際的最佳典範。

國際處張筱屏主任表示，「綠色通道」是學校為學生專屬打造的升學管道，張藝馨具備強烈的國際視野與企圖心，除了學業成績優異，也熱心參與各項公益活動，在IG上開發「教育平台」分享教育資源，2025年曾榮獲國際同濟會全國「十大傑出青少年」，所以獲ASU給予高額獎學金，印證慧燈國際教育策略的卓越成效。

張藝馨在慧燈6年住宿生活中，養成自律與時間管理能力，這正是美國頂尖大學最看重的特質。校長游文聰強調，慧燈的住宿教育給了孩子獨立的底氣，而學校專屬的「綠色通道」為他們鋪好了一條直通海外名校的大道，張藝馨的成功，完美印證「留在宜蘭，同樣能走向世界」。