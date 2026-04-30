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會考前取消美術、音樂、家政…學團指中道中學違規 校方：已檢討

中央社／ 台北30日電

學生團體EdYouth表示，私立中道中學長期違反教學正常化，呼籲宜縣府落實監督。縣府教育處表示，已請學校改善以符法規。校方說，經檢討改進，目前已無學團所稱情事。

長期關注學權的EdYouth今天發布新聞稿指出，接獲中道中學國中部畢業學生反映，學校長期違反「國民中小學教學正常化實施要點」，將第8、9、10節課挪作正課進度，並在國中教育會考前全面取消美術、音樂、家政等課程。此外，校方強制學生購買講義，並將講義內容作為評量及排名依據，使學生失去學習的選擇權。

根據教育部公函，教育部曾於民國113年11月入校視導，後續又在114年12月以無預警的方式到校，發現多項違失，包括編班未符合規定、未依規定辦理分組學習、部分領域課程及彈性課程未依課表授課、未依規定辦理課後輔導、上午第一節課前就進行評量等，多次函請宜蘭縣政府依法落實查處，並檢討相關人員行政責任。

EdYouth表示，縣府在多次接獲學生陳情及中央要求改善後，仍未有實質裁處，甚至將校長責任交由學校董事會內部議處，違規情形長年仍未改善。另據當事學生表示，縣府處理過程疑似洩漏陳情人個資，導致學生遭校方師長集體針對與施壓，身心承受巨大壓力。

EdYouth呼籲，中道中學應立即停止違法課程與占用藝能課的行為；縣府應撤回「交由董事會議處」的處置，盡速由教育處依法入校展開外部調查，並對相關違失人員進行實質行政裁處，落實應有的監督和督導責任。

對此，中道中學回應，去年12月教育部國民及學前教育署及縣府教育處到校視察後，校方已針對國中教學正常化的各項缺失檢討及改進；相關改善措施也已回函縣府，目前確實已無學生團體所指摘的各項事由。

而縣府教育處在今年3月31日也已依私立學校法召開私校諮詢委員會，討論校方違反教學正常化的狀態，並要求學校改善，之後也會再派委員再次進校督導。校方也會持續依縣政的視導予以改善，積極落實教學正常化。

校方重申，學生團體所稱相關違反教學正常化情事，應該是數年前的片面資訊；目前校內在國教署及縣府教育處到校教學視導後，已針對大部分項目進行檢討改進及修正，特此澄清。

縣府教育處表示，中道中學違反正常化教學的情況，已請學校改善，以符合法規，並依私立學校法召開私立學校諮詢會，加強查核與輔導，以維護學生公平適性的學習環境。

教育部

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