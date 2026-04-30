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忘了兌領鮮乳… 家長盼增加彈性

聯合報／ 記者鄭國樑余采瀅／連線報導
桃園市「生生喝鮮乳」政策於本學期開學日上路，孩童每周可憑卡到超商免費兌領一瓶鮮乳或豆漿。圖／聯合報系資料照片
桃園市「生生喝鮮乳」政策於本學期開學日上路，孩童每周可憑卡到超商免費兌領一瓶鮮乳或豆漿。圖／聯合報系資料照片

為照顧孩童健康桃園市、台中市政府都推出每周可免費兌領一瓶乳品的福利政策，但若未在期限內兌領，視同放棄。不少家長肯定政策美意，不過也有部分家長坦言有時一忙，會忘記兌領，希望能拉長兌換時間，或補差價換領大容量鮮乳，增加兌領彈性。

桃園市一所國小校長說，兌領鮮乳的程序其實很方便，學生只要帶著學生證像悠遊卡一樣感應卡片，就能夠領鮮乳，但目前確實有三成的孩子沒兌領乳品，進一步分析原因，低年級學生通常不會自己去領鮮奶，但若是家長一忙或忘了，學生也因此喝不到鮮奶；中、高年級的學生如果沒有家長叮嚀，通常也不太積極主動。

中壢、忠貞、華勛、大竹國小等家長表示，每周都會兌領一次鮮奶，這是很好的政策，領習慣了，不領反而會覺得很奇怪，而且到便利商店領鮮乳也成為親子之間的一個話題，很有意思。至於為什麼會有三成的學生沒去領鮮奶，可能要看學生家長重不重視。

台中潘姓家長表示，有時候一忙確實會忘記兌換，建議可以拉長兌換時間，像是兩周內一次兌換兩瓶，避免忘了兌換而被迫放棄孩子權益。

也有不少家長反映，家中不只一名幼兒，如有多張數位卡，可否一次換領「家庭號鮮奶」，或是補差價改換大容量的鮮奶，兌換方式更彈性，可避免浪費或是忘記兌換。

台中一名國小校長則認為每周兌換一瓶時間最合適，如果兩周兌換一次，拉長飲用時間，不僅不利於孩子攝取營養，時間拉長反而更容易忘記；兌換率僅六成應是家長與孩子的習慣養成問題，建議可以每周同個時間固定兌換，養成習慣較不容易忘記，也避免浪費。

中壢 健康 桃園

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