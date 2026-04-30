學童鮮乳 桃園兌換率僅70％ 台中66％

桃園市、台中市二月相繼推出「生生喝鮮乳」、「台中有鈣讚」政策，學童每周可兌領一瓶乳品，但兌換率分別僅七成、六成六。桃園民代要求市府掌握原因並改善，教育局回應，可能是沒習慣喝乳品或忘記兌領，會加強宣傳、優化兌領流程；中市教育局也將精進兌領策略。

桃園市「生生喝鮮乳」是針對二歲到十二歲並且設籍桃園的孩童設計的福利政策，每周可免費兌換一次鮮乳或豆漿，通路涵蓋八大連鎖超商及超市。

民進黨桃園市議員呂林小鳳昨質詢說，政策照顧孩童值得肯定，但兌換率百分之七○點一，有近三成學童未使用，市府應加強宣導，或結合市民卡ＡＰＰ功能，顯示通路庫存並提醒民眾兌換。

國民黨桃園市議員張桂綿表示，觀察到部分通路備貨不足，家長或學童可能會因白跑一趟而錯過兌換期限。建議市府跟通路溝通討論，調整平假日的鮮乳、豆漿供應量，以提升兌換率。

桃園市教育局指出，桃園生生喝鮮乳政策推動以來，兌換率從六成五逐步提升到七成，國小領取率約六成七、幼生七成四，與其他有同樣政策的縣市相比，兌換率略高。

細究未兌換原因，除了個人飲食習慣，從兌換高峰集中在周日晚上來看，也有孩童或家長忘記兌領可能，將再函文各校及幼兒園加強宣導，與通路商溝通鋪貨備品，市民卡ＡＰＰ也在開發相關功能，優化兌換服務。

台中市今年二月廿三日起推動「台中有鈣讚」計畫，每周補助公立國小及公私立幼兒園學生憑卡證兌領一瓶鮮乳或豆漿。此計畫採每周兌換制，若逾期就視同放棄，也不能補差額換大罐鮮奶。

中市教育局統計，四月廿至廿六日兌換率為百分之六十六點二五，教育局將持續精進策略，包括加強學校端宣導與提醒機制，透過導師、校內公告及聯絡簿等多元管道，提醒家長與學生定期兌領。

教育局也說明，將優化兌領流程與通路便利性，提升家長使用體驗，並結合健康教育與食農教育課程，強化學生對補充鈣質重要性的認知；教育局持續蒐集意見，滾動檢討並調整執行方式。