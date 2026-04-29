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香菜是「家鄉味」 彰化北斗國小師生創作香菜繪本

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
北斗國小師生今天發表共同創作的「香菜」繪本。圖／北斗國小提供
北斗國小師生今天發表共同創作的「香菜」繪本。圖／北斗國小提供

彰化縣北斗國小師生今天發表共同創作的「香菜」繪本，校長游美雯說，北斗是香菜重要集散地，香菜帶給北斗鎮民很大的經濟效益，香菜也用於北斗知名肉圓，大家對香菜有特別情感，所以師生透過文字與繪本，用故事說土地，除了讓大家透過香菜來認識北斗，甚至將視角延伸到國際多元文化。

北斗國小校長游美雯與老師魏佑峻指導下，學生陳亭羽、許若彤、黃浩幘、王昱蓁等人參與香菜繪本內容設計，從發想、資料蒐集到繪圖，透過香菜這一日常食材，轉化為具有文化深度的故事文本。

北斗鎮長顏宏霖今天也應邀參加新書發表會，他說，北斗國小把對香菜的研究融入教學中是很成功的教育模式，北斗香菜在全台有高達8成市佔率，更延伸出有香菜咖啡、香菜月餅等多樣化食品，藉由繪本能讓在地產業用更創意的方式被看見。

游美雯說，「香菜」繪本透過充滿童趣的「香菜小精靈」，帶領讀者穿越時空，認識北斗的農業特色與台灣的歷史脈絡，描繪香菜如何隨著華南移民渡海來台，至今已有380多年歷史，深深扎根於台灣土地與飲食文化之中。

繪本內容更融入跨領域知識，游美雯說，繪本也介紹香菜獨特氣味的科學原理，香氣來源「醛類」分子的作用，讓孩子也能培養科學素養。還有介紹香菜在不同文化中的應用，如印度將其種子研磨為咖哩香料，展現食農教育結合國際教育的課程精神。

北斗國小師生今天發表共同創作的「香菜」繪本。圖／北斗國小提供
北斗國小師生今天發表共同創作的「香菜」繪本。圖／北斗國小提供

彰化縣 顏宏霖 香菜 彰化

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