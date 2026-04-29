言語羞辱、暗房約談…花蓮家長控女兒「遭學校霸凌500天」細節 校方回應

花蓮一名國中家長指控，女兒遭市區一所國中霸凌500天，因此轉學，引發熱議。校方今天說明，學生反映時都有即時介入，判斷是輔導管教及師生相處的問題，對於家長聲明十分重視，已即刻展開調查；縣府教育處表示，督學一早就到校了解，並請校方盡速召開校事會議，務必要釐清真相。

這名家長在網路社群貼出長文，紀錄女兒「在學校被霸凌的500天真相」，提到全班練習兩人三腳，導師卻當著一名身障同學的面，向全班訓話「跑得比殘疾人士還慢」，女兒感到屈辱流下眼淚，大家也跟著哭了，女兒卻因此被針對，雖考了全班第三名，仍被單獨叫出去羞辱「妳這種成績去台北就是爛」。

家長還提到導師「暗房約談」，將女兒關進門窗緊閉、拉上窗簾、熄滅電燈的教室，在伸手不見五指的黑暗裡，說出「妳小學老師是不是男生？為什麼可以擁有特權？」的性暗示言語。並說，曾求助學校三、四回，校方冷淡回應「沒有證據，無法處理」，女兒因此轉學。

校方今天表示，去年接獲家長投訴後，去年6、7月三度邀集導師、家長及生教組長等開會，並非沒有處理。這名老師說話比較強勢，但教學認真，評估後認為是師生溝通問題。這名學生在今年2月轉學。

校長表示，對家長的聲明非常重視，會即刻展開調查並訪談相關人員，無論覺得遭到性平或霸凌，學生或家長感到不適，都可以向學務處或校長反映，一定認真處理。

縣府教育處長翁書敏說，昨晚看到家長貼文，就要求駐區督學今早到校了解，因校方說法和家長貼文有落差，已要求學校重處理，盡快明天就召開校事會議，務必盡量釐清真相，保障學生權益。