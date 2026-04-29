淡水區坪頂國小迎百歲校慶 時光寶盒封存夢想展望未來

新北市淡水區坪頂國民小學舉辦100週年校慶暨社區聯合運動會，以「坪頂風華、百年禮讚」為主題，廣邀歷屆校友與社區民眾齊聚一堂，共同見證學校邁入百年的重要里程碑。新北市長侯友宜也親臨現場祝賀，並與師生、家長共同參與「百年時光寶盒」儀式，為學校寫下跨世代的祝福與未來願景。

侯友宜表示，坐落於「淡水後花園」的坪頂國小擁有得天獨厚的自然環境，是深具特色的森林小學。學校長期推動精緻小班教學，並將自然資源融入課程設計，透過香草課程引導學生親近生態、認識永續理念，結合陶藝課程培養美感素養與創作能力。這次百年校慶活動亮點豐富，其中最具象徵意義的「百年時光寶盒」儀式，將百年辦學精神與學童未來夢想一同封存，寓意深遠。「四代同堂」表揚活動，則展現家族與學校跨世代相伴的深厚情感。同步揭牌啟用的「坪頂風華・百年禮讚」校史室，完整呈現學校百年來的發展軌跡與珍貴記憶，吸引不少校友駐足於老照片前，重溫童年時光，也見證母校一路走來的榮耀與傳承。

坪頂國小校長蔡明雄表示，學校能走過百年，仰賴歷任師長、家長、校友與社區長期的支持與陪伴。無論是活動推動、交通協調或校園建設期間的體諒與協助，都是學校穩健前行的重要力量。坪頂國小不僅是孩子學習與成長的場所，更是社區共同守護的生活記憶，「學校社區一家親」正是最動人的風景。

新北市教育局指出，坪頂國小百年發展見證地方教育的累積與轉型，也展現新北市在特色小校、生態教育與雙語學習上的深耕成果。未來將持續結合學校特色與在地資源，培養學生品格力、學習力與行動力，陪伴孩子穩健迎向未來挑戰。