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金山區三和國小附幼學生唱跳按摩 獨居長輩笑開懷

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
區公所期待透過新的獨老關懷模式，讓獨居長輩感受到來自孫輩的溫暖。圖／紅樹林有線電視提供
區公所期待透過新的獨老關懷模式，讓獨居長輩感受到來自孫輩的溫暖。圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所開啟關懷獨老新模式，從以往的社會人文課人員攜手衛生所與里長前往關心的方式，改變成加入學生與幼童一起參與的社區關懷服務。這一次三和國小附設幼兒園的三位小朋友參與關懷活動，超級活潑可愛的演出讓獨居長輩笑開壞，也為關懷活動增添了許多歡笑聲。

金山區長劉昌松指出，這次前往關懷的獨居長輩是高齡88歲的芋頭伯，孩子們在芋頭伯的家中邊唱天黑黑邊跳舞，活力滿滿的演出後，三個小朋友又圍著芋頭伯按摩問候，超具親和力的表現，讓芋頭伯笑得相當開心。此外，透過這場大手攜小手的關懷獨老活動，也發現了芋頭伯有需要關懷與留意追蹤的身體狀態，未來也要拜託里長與社文課多加關心。

三位三和國小附設幼兒園的小朋友不怕生，看到芋頭阿公不只熱情招呼，更不害羞的給阿公大大的擁抱，在表演與按摩後還幫忙阿公撕下日曆，讓長輩清楚知道當天的日期。在一場關懷過後，小朋友們童趣的童言童語謝謝區長讓他們來關懷阿公，他們很開心，還從區長手中接過了感謝狀及禮物，度過了很難忘的一天。

劉昌松說，區公所期待透過新的獨老關懷模式，加入國小與幼兒園學童對長輩的暖心問候及像是祖孫間的互動交流，讓獨居長輩感受到來自孫輩的溫暖而流露出幸福的笑容。有了這份跨越世代的陪伴，不僅填補了長輩生活的空白，也讓善與關懷的種子在孩子心中悄悄萌芽。

幼兒園 金山

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