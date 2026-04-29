南投育英國小地坪裂損藏危機 馬文君出手促整修
南投埔里育英國小地坪因年久失修，鋪面磚塊破損嚴重，雨後易積水濕滑，校方向中央提報797.5萬元修繕，立委馬文君今邀教育部國教署現勘，國教署當場允諾支持改善工程，後續辦理中庭及操場周邊地坪整建、鋪面更新及排水系統改善。
育英國小指出，該校中庭廣場是全校師生日常活動與通行的重要區域，但該區域地坪連鎖磚長期受天候、樹木根系生長及頻繁踩踏影響，磚面嚴重破損剝落、凹陷不平等情形，雨後易積水濕滑，對學童行走、奔跑及日常活動造成安全隱憂。
此外，育英國小位於埔里市區核心地帶，鄰近早市與商業區，周邊住戶也常於課後及假日時間運動休憩，是當地社區重要公共空間，校方考量使用者安全，已向教育部國教署提報797.5萬元經費需求，盼改善，立委馬文君今則邀國教署現勘。
馬文君表示，校園是學生學習與成長的地方，孩子安全不能等待，因此接獲校方反映後就邀集教育部國教署國中小組科長呂柏毅、縣府教育處國教科長許子云等實地會勘了解校園中庭及通往球場主要動線現況。
經現勘確認，其校園地坪鋪面磚塊破損嚴重，部分連鎖磚縫隙甚至達3公分，且因樹根隆起造成地面高低落差，整體鋪面崎嶇不平，雨後易積水濕滑，應盡速改善，降低學童跌倒受傷風險，並確保師生及民眾活動及通行使用安全。
馬文君說，經現場協調後，教育部國教署當場允諾支持該改善工程，後續將辦理中庭及操場周邊地坪整建、鋪面更新及排水系統改善，後續盼經費盡快到位，以利發包施工，提供師生安全、舒適的校園空間，讓孩子可以快樂學習、安心成長。
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