快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

南投育英國小地坪裂損藏危機 馬文君出手促整修

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
育英國小地坪破損嚴重且易積水濕滑，立委馬文君（左3）今邀教育部國教署現勘，爭取核撥經費盡速改善工程。圖／馬文君立委服務處提供
育英國小地坪破損嚴重且易積水濕滑，立委馬文君（左3）今邀教育部國教署現勘，爭取核撥經費盡速改善工程。圖／馬文君立委服務處提供

南投埔里育英國小地坪因年久失修，鋪面磚塊破損嚴重，雨後易積水濕滑，校方向中央提報797.5萬元修繕，立委馬文君今邀教育部國教署現勘，國教署當場允諾支持改善工程，後續辦理中庭及操場周邊地坪整建、鋪面更新及排水系統改善。

育英國小指出，該校中庭廣場是全校師生日常活動與通行的重要區域，但該區域地坪連鎖磚長期受天候、樹木根系生長及頻繁踩踏影響，磚面嚴重破損剝落、凹陷不平等情形，雨後易積水濕滑，對學童行走、奔跑及日常活動造成安全隱憂。

此外，育英國小位於埔里市區核心地帶，鄰近早市與商業區，周邊住戶也常於課後及假日時間運動休憩，是當地社區重要公共空間，校方考量使用者安全，已向教育部國教署提報797.5萬元經費需求，盼改善，立委馬文君今則邀國教署現勘。

馬文君表示，校園是學生學習與成長的地方，孩子安全不能等待，因此接獲校方反映後就邀集教育部國教署國中小組科長呂柏毅、縣府教育處國教科長許子云等實地會勘了解校園中庭及通往球場主要動線現況。

經現勘確認，其校園地坪鋪面磚塊破損嚴重，部分連鎖磚縫隙甚至達3公分，且因樹根隆起造成地面高低落差，整體鋪面崎嶇不平，雨後易積水濕滑，應盡速改善，降低學童跌倒受傷風險，並確保師生及民眾活動及通行使用安全。

馬文君說，經現場協調後，教育部國教署當場允諾支持該改善工程，後續將辦理中庭及操場周邊地坪整建、鋪面更新及排水系統改善，後續盼經費盡快到位，以利發包施工，提供師生安全、舒適的校園空間，讓孩子可以快樂學習、安心成長。

育英國小地坪破損嚴重且易積水濕滑，立委馬文君（左3）今邀教育部國教署現勘，爭取核撥經費盡速改善工程。圖／馬文君立委服務處提供
育英國小地坪破損嚴重且易積水濕滑，立委馬文君（左3）今邀教育部國教署現勘，爭取核撥經費盡速改善工程。圖／馬文君立委服務處提供

育英國小地坪破損嚴重且易積水濕滑，立委馬文君（左3）今邀教育部國教署現勘，爭取核撥經費盡速改善工程。圖／馬文君立委服務處提供
育英國小地坪破損嚴重且易積水濕滑，立委馬文君（左3）今邀教育部國教署現勘，爭取核撥經費盡速改善工程。圖／馬文君立委服務處提供

校園 教育部 國教署 馬文君

延伸閱讀

日月潭用水爆量撐不住 馬文君爭取新鑿70米深井

淡水區育英國小周邊人行道改善 打造友善通學環境

教育部砸1.6億補助90校 原住民文化進校園打造沉浸式學習場域

泰山騎樓整平防滑 減輕民眾行走壓力

相關新聞

桃園生生喝鮮乳兌換率僅7成 家長怨假日不容易換到

桃園市政府2月推生生喝鮮乳政策，民代發現全市兌換率約七成，質疑不夠普及，要求教育局設法推廣並簡化使用模式，讓民眾用手機APP就能兌換；教育局初步回應，七成兌換率在六都已經算高，沒領取的民眾可能跟學生本

花3年砸1.9億！南投「生生有平板」達標 全縣師生1人1機

為推動數位教育，南投縣歷時3年、斥資1.9億元採購1萬4213台平板，加上先前中央補助採購，達成全縣「生生有平板」政策，縣長許淑華今表示，她上任後積極投入教育資源，希望透過數位學習縮短城鄉差距，今年總

嘉縣永慶高中結盟日本百年名校 與三條高商簽署姊妹校

嘉義縣立永慶高中與日本新潟縣立三條商業高等學校締結姊妹校，跨越1500公里情誼，永慶高中校長郭春松與三條高商校長瀧澤琢昨簽署協議，永慶青年大使團代表郭冠妘、徐浤益以英語介紹校園，三條高商分享百年校史與

羅生門！鳳山區某國小持刀霸凌案 中鋼爸爸喊自己小孩才是受害者

高雄鳳山區某國小爆發疑似校園霸凌案，有家長網路指控小孩在學校被同學威脅恐嚇，對方仗著有中鋼高層父親的身分，還說「要拿刀弄死你」。被控家長氣憤說，班上所有小孩都被欺負，最後還要被告，這世界到底還有沒有公

外派人員控霸凌苛扣加班費 北一女：在職間問題均有協助

北一女今遭指控料對校內外派人員管理不當，江女士控訴不僅長期加班沒有加班費，更疑似有職場霸凌情事，工作壓力大到得憂鬱症。校方今表示，江女士是外包人力廠商派駐工作，工作期間若有遇到工作上問題都有與外包廠商

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

北一女今被爆料對校內外派人員管理不當，不僅長期放任廠商高薪低報勞保，甚至超時加班也未給付加班費，工會更指出，校方不僅用「假承攬，真僱用」手段將受害人減薪，甚至也未落實「特休年資併計」，導致特休遭苛扣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。