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丹麥青年科學家競賽 屏東女中學生奪國際組首獎

中央社／ 台北29日電

台灣今年首度選拔好手參加丹麥青年科學家競賽，屏東女中學生郭芯妤抱回國際組首獎（International Prize Winner）及500美元獎金，且是該組唯一獲獎作品。

國立台灣科學教育館自2026年台灣國際科學展覽會（TISF）選拔36件優秀作品，代表台灣前往世界各國參賽，陸續傳回捷報。

丹麥國家科學中心於25日至28日舉辦丹麥青年科學家競賽，國際組有來自巴西盧森堡、挪威與台灣的學子同場競技，郭芯妤以「以變星的光變曲線估計金屬豐度：以δ Scuti類型為例」拿下首獎。

郭芯妤的作品探討δ Scuti型變星光變曲線與金屬豐度之間的關聯，建立可透過光變曲線參數，推估金屬豐度的關係式。

郭芯妤的研究未來可應用於星震學相關議題，補足現有觀測資料不足的限制。評審團肯定她對研究主題的深刻理解與創新思維，並讚賞獨立完成具完整性與分析深度的研究成果。

科教館館長劉火欽表示，台灣作品於丹麥青年科學家競賽中脫穎而出，不僅展現卓越的研究能力，也彰顯在科學領域的創新實力與國際競爭力。

為促進人才交流，競賽主辦單位也選拔優秀作品，明年將代表丹麥來台參與台灣國際科展，期待未來持續深化雙方合作。

盧森堡 科學 巴西 丹麥

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