桃園生生喝鮮乳兌換率僅7成 家長怨假日不容易換到

桃園市政府2月推生生喝鮮乳政策，民代發現全市兌換率約七成，質疑不夠普及，要求教育局設法推廣並簡化使用模式，讓民眾用手機APP就能兌換；教育局初步回應，七成兌換率在六都已經算高，沒領取的民眾可能跟學生本身飲用習慣有關，會再加強宣傳。

桃園「生生喝鮮乳」是針對2歲到12歲且設籍桃園的孩童設計的福利政策，每周可免費兌換一次鮮乳或豆漿，提供品項超過30種，通路涵蓋八大連鎖超商及超市，但兌換率至今僅7成，民代認為事關孩童營養攝取及成長，有必要細究未兌換原因，若是個人因素便罷，但如果是政府推動不力或民眾兌換遇到阻礙，就有必要改善。

民進黨桃園市議員呂林小鳳指出，桃園鮮奶政策2月23日上路，照顧孩童值得肯定，但教育局自己統計每周僅14.5萬名學生兌換，兌換率70.1%，仍有近三成學童未使用，應加強宣導。市府也應設法將政策與市民卡APP結合，讓APP提醒民眾兌換，提供各門市可兌換的鮮奶數量，避免民眾空跑或錯過兌換時間，浪費市府美意。

國民黨議員張桂綿觀察，政策上路之初，家長兌換情況踴躍，甚至為了特定品項跑好幾間店，但部分通路備貨不足，易造成空跑而錯過兌換期限情況。她也說，年輕家長多因工作繁忙，假日才有空兌換鮮奶，但人一多就不容易換到，建議市府除了透過學校加強宣導政策，也可以跟通路溝通討論，調整平假日的鮮乳豆漿供應量，或許對提升兌換率及照顧學生有幫助。

桃園市教育局表示，桃園生生喝鮮乳政策自推動以來，兌換率從6成5逐步提升到7成，國小領取率約67%、幼生74%，與其他有同樣政策的縣市相比，整體執行情形尚屬穩定，兌換率甚至略高。細究未兌換原因，除了個人飲食習慣，從兌換高峰集中在周日晚上來看，也有孩童或家長忘記兌領可能，將再函文各校及幼兒園加強宣導，與通路商溝通鋪貨備品，市民卡APP也在開發相關功能，優化兌換服務。