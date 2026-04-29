苗縣國中小科學展覽頒獎 得獎作品「創新爆米花」等7件進軍全國比賽

苗栗縣第66屆國中小學科學展覽落幕，今天舉行頒獎典禮，當中有「創新爆米花」等7件得獎作品將代表苗栗參加全國科學展競賽，成績亮眼；副縣長邱俐俐稱讚學生從生活經驗出發，發揮科學研究精神，成果讓人刮目相看，更勉勵小朋友們要再接再厲，在全國賽中續創佳績，來榮耀苗栗家鄉。

此次科展於4月21日在頭份國小登場，比賽分為物理、化學、生物、數學、地球科學、生活與應用科學等，共有國小40件、國中39件，合計79件作品競展，競爭激烈，經評審，結果今天出爐。

縣府教育處指出，今年參展作品都在水準之上，備受評審肯定，各組得獎作品中，還有7件將代表苗栗參加7月13日至17日在國立中央大學的全國比賽。

其中，后庄國小6年級的邱苡蕗、謝以柔、王品媗、趙恩婕表示，市場上的爆米花常會添加不健康的成分，往往不是太硬、就是太軟，口感不佳，因此著手研究油與糖的組合，利用科學量化分析與自製測試裝置，建立爆米花客觀評估方法，經過上百次的嘗試，最後才提出兼具酥脆口感與健康訴求的創新爆米花製作模式。

對於作品獲獎，還要進軍全國比賽，4位好朋友超興奮的說「從沒想過」，也謝謝葉敏、李喬羚2位自然科任任老師的指導。她們希望作品能在全國比賽再下一成，若拿到獎學金，屆時一定會請2位老師吃披薩及愛玉檸檬茶。