快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣國中小科學展覽頒獎 得獎作品「創新爆米花」等7件進軍全國比賽

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣第66屆國中小學科學展覽落幕，其中有7件得獎作品將代表苗栗參加全國科學展競賽，成績亮眼。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第66屆國中小學科學展覽落幕，其中有7件得獎作品將代表苗栗參加全國科學展競賽，成績亮眼。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第66屆國中小學科學展覽落幕，今天舉行頒獎典禮，當中有「創新爆米花」等7件得獎作品將代表苗栗參加全國科學展競賽，成績亮眼；副縣長邱俐俐稱讚學生從生活經驗出發，發揮科學研究精神，成果讓人刮目相看，更勉勵小朋友們要再接再厲，在全國賽中續創佳績，來榮耀苗栗家鄉。

此次科展於4月21日在頭份國小登場，比賽分為物理、化學、生物、數學、地球科學、生活與應用科學等，共有國小40件、國中39件，合計79件作品競展，競爭激烈，經評審，結果今天出爐。

縣府教育處指出，今年參展作品都在水準之上，備受評審肯定，各組得獎作品中，還有7件將代表苗栗參加7月13日至17日在國立中央大學的全國比賽。

其中，后庄國小6年級的邱苡蕗、謝以柔、王品媗、趙恩婕表示，市場上的爆米花常會添加不健康的成分，往往不是太硬、就是太軟，口感不佳，因此著手研究油與糖的組合，利用科學量化分析與自製測試裝置，建立爆米花客觀評估方法，經過上百次的嘗試，最後才提出兼具酥脆口感與健康訴求的創新爆米花製作模式。

對於作品獲獎，還要進軍全國比賽，4位好朋友超興奮的說「從沒想過」，也謝謝葉敏、李喬羚2位自然科任任老師的指導。她們希望作品能在全國比賽再下一成，若拿到獎學金，屆時一定會請2位老師吃披薩及愛玉檸檬茶。

邱俐俐 苗栗

延伸閱讀

貝樂蒂啦啦隊比賽 澎湖海事奪甲級特優融合教育發光

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

第2屆青漫獎開放報名 個人組新增「頁漫、條漫」投稿

連江縣校際歌唱比賽 名次公布方式考驗同學反應

相關新聞

桃園生生喝鮮乳兌換率僅7成 家長怨假日不容易換到

桃園市政府2月推生生喝鮮乳政策，民代發現全市兌換率約七成，質疑不夠普及，要求教育局設法推廣並簡化使用模式，讓民眾用手機APP就能兌換；教育局初步回應，七成兌換率在六都已經算高，沒領取的民眾可能跟學生本

花3年砸1.9億！南投「生生有平板」達標 全縣師生1人1機

為推動數位教育，南投縣歷時3年、斥資1.9億元採購1萬4213台平板，加上先前中央補助採購，達成全縣「生生有平板」政策，縣長許淑華今表示，她上任後積極投入教育資源，希望透過數位學習縮短城鄉差距，今年總

嘉縣永慶高中結盟日本百年名校 與三條高商簽署姊妹校

嘉義縣立永慶高中與日本新潟縣立三條商業高等學校締結姊妹校，跨越1500公里情誼，永慶高中校長郭春松與三條高商校長瀧澤琢昨簽署協議，永慶青年大使團代表郭冠妘、徐浤益以英語介紹校園，三條高商分享百年校史與

羅生門！鳳山區某國小持刀霸凌案 中鋼爸爸喊自己小孩才是受害者

高雄鳳山區某國小爆發疑似校園霸凌案，有家長網路指控小孩在學校被同學威脅恐嚇，對方仗著有中鋼高層父親的身分，還說「要拿刀弄死你」。被控家長氣憤說，班上所有小孩都被欺負，最後還要被告，這世界到底還有沒有公

外派人員控霸凌苛扣加班費 北一女：在職間問題均有協助

北一女今遭指控料對校內外派人員管理不當，江女士控訴不僅長期加班沒有加班費，更疑似有職場霸凌情事，工作壓力大到得憂鬱症。校方今表示，江女士是外包人力廠商派駐工作，工作期間若有遇到工作上問題都有與外包廠商

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

北一女今被爆料對校內外派人員管理不當，不僅長期放任廠商高薪低報勞保，甚至超時加班也未給付加班費，工會更指出，校方不僅用「假承攬，真僱用」手段將受害人減薪，甚至也未落實「特休年資併計」，導致特休遭苛扣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。