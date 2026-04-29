南投埔里育英國小磚面嚴重破損 教育部允支持改善

南投埔里育英國小中庭磚面破損、凹陷不平，校方提報中庭及操場周邊地坪整建、鋪面更新、排水系統改善，工程經費797.5萬元，國教署擬補助，加上南投縣政府配合款辦理。

埔里鎮育英國小中庭是全校師生日常活動與通行重要區域，但地坪連鎖磚使用多年，加上長期受天候、樹木根系生長及頻繁踩踏而破損剝落，易積水也增加學童跌倒受傷風險，國民黨立法委員馬文君接獲校方反映，今天邀教育部國民及學前教育署、南投縣政府教育處踏勘。

馬文君表示，校園地坪連鎖磚破損嚴重，還有樹根隆起造成地面高低落差，整體磚面崎嶇不平，經現場協調，教育部國教署允諾支持改善工程，育英國小已提報新台幣797.5萬元經費，辦理中庭、操場周邊地坪整建、鋪面更新及排水系統改善，提供師生安全空間。

馬文君說，育英國小位於埔里鎮核心區，操場也是周邊居民於課後、假日運動場域，是社區重要公共空間，改善除保障學童安全，也提升社區生活品質，感謝校長林慧錚反映需求及中央、地方積極協助，她會持續爭取教育建設資源，讓埔里學童快樂學習。