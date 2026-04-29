台中市祭2.7億推補鈣尚泳計畫 盧秀燕：守護孩子成長黃金期
台中市政府今日於潭秀國中舉辦「公私立國小模範兒童表揚大會」，市長盧秀燕表揚全市1300位學子，並在會中強調為強化學童體質，將正式啟動「台中有鈣讚」與「台中尚泳」兩大旗艦計畫，市府更自籌2.7億元，讓全市24萬名學童每星期都能攝取鮮乳或豆漿，全方位守護成長發育。
盧秀燕指出，7至12歲是骨骼發育與身高增長的關鍵期，但國內學童普遍面臨鈣質攝取不足的問題；為此，教育局規劃「寶貝咱ㄟ囝仔－台中有鈣讚計畫」，由市府自籌2.7億元，自114學年度第2學期起，提供全市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學童，每周可兌換鮮乳或豆漿，確保營養不中斷。
盧秀燕並說，模範兒童不僅是學業優秀，更代表具備正向的人格特質。市府會持續投入預算，在飲食與運動上提供最堅強的後盾，讓台中的孩子長得比人高、游得比人快。
為慶祝兒童節，市長盧秀燕今天親自出席表揚大會，全程為全市約1300名、共238組六年級模範兒童及健康兒童一一頒獎並合影；盧秀燕同時勉勵學子，除追求學業進步，更要培養健全人格與正向態度，成為具備自我成長榮譽感的國家棟梁。
教育局長蔣偉民補充說，補鈣計畫主要是彌補家庭飲食中鈣質攝取的缺口，透過政府資源介入，讓孩子在發育黃金期獲得最實質的營養支持外；市府今年亦同步推動「台中尚泳計畫」，全面盤點各區教學資源，提升學童水域安全知能。
蔣偉民表示，首先針對甲安埔地區缺乏公立游泳池的現況，市府特別補助大甲國小拆除老舊禮堂，斥資重建結合「溫水游泳池」與「多功能禮堂」的複合式場館；該場館未來除了滿足校內教學需求，也將作為社區運動空間，實現校園與地方共好的目標。
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