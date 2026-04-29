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告別人車混雜 台南海佃國小通學步道改善安全又好走

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今前往安南區海佃國小，視察通學步道及周邊路網改善情形，並實地走訪校門口至校園內外動線，並檢視路平專案、藝術牆及車流分流設施等成果。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲（中）今前往安南區海佃國小，視察通學步道及周邊路網改善情形，並實地走訪校門口至校園內外動線，並檢視路平專案、藝術牆及車流分流設施等成果。圖／南市教育局提供

台南市政府自2019年起獲中央經費補助13.3億，改善台南各級學校周邊校園通學步道，迄今已改善102所，市長黃偉哲今前往安南區海佃國小，視察通學步道及周邊路網改善情形，並實地走訪校門口至校園內外動線，並檢視路平專案、藝術牆及車流分流設施等成果。

黃偉哲表示，海佃國小通學步道工程全長319公尺，總經費約527萬，透過整體規畫與障礙清除，營造兼具安全與美感的步行空間，提升學童上下學品質；打造友善通學廊道是城市進步的指標，未來將持續滾動式修正檢討，讓步道成為守護孩子安心成長的綠色護欄。

教育局說明，海佃國小因東西側緊鄰海佃國中與密集住宅區，校地如同一座島嶼，僅能仰賴南北兩端作為吞吐師生車流的動脈，為破解此地理限制，在南面安富街及北面郡安路側分別導入科學化「機汽車分流停等區」，從硬體環境面解決接送時段的衝突與紊亂。

此外，海佃國小通學步道依家長接送習慣與周邊交通型態量身打造，將原先受設施占用的人行空間還給行人，打造平坦寬敞的步道環境，改善過去電箱、電桿及消防栓阻礙通行的情況外，同時結合校園鋪面改善計畫，一併修復校內通道破損，提升整體行走安全與舒適度。

海佃國小校長郭芳朱表示，校園通學步道工程回應師生長期需求，獲得許多家長正面肯定，尤其，位在郡安路側的「護海藝術牆」由學生參與設計，融入海洋環保理念，讓通學步道兼具教育與美感功能。

另外，有家長分享，過去接送時人車混雜，如今透過分流設計，動線更為順暢有序，整體環境改善後，不僅提升安全，也讓通學過程更加舒適。

校園 台南 路平專案

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