花3年砸1.9億！南投「生生有平板」達標 全縣師生1人1機

為推動數位教育，南投縣歷時3年、斥資1.9億元採購1萬4213台平板，加上先前中央補助採購，達成全縣「生生有平板」政策，縣長許淑華今表示，她上任後積極投入教育資源，希望透過數位學習縮短城鄉差距，今年總算全面達標。

許淑華指出，教育部自2022年起推動數位學習政策，但部分學校因規模及資源限制，非偏鄉學校仍有6名學生共用1台平板的情況，縣府為此分階段推動數位設備建置，逐步完成「班班有大屏、一師一載具、生生有平板」政策。

南投縣府優先完成「班班有大屏」及教師教學載具配置，後續透過3年、1.9億元計畫自籌採購1萬4213台平板，加上先前中央補助縣府建置，目前南投縣教育網路中心納管平板總數約4萬2000台，許淑華今宣布成功達成「生生有平板」。

許淑華表示，縣府雖投入相當多預算，但教育不能等待，現在全縣中小學師生「一人一機」都有1台專屬數位學習平板，而為強化設備管理，各校除建置後台管理系統，避免學生下載遊戲等非學習用途軟體外，每班也配置充電車以便統一管理。

此外，數位教學除設備更新，教師也須持續接受相關培訓，為感謝教師付出，縣府自去年起發放600元教師禮金，盼持續支持教師專業成長。縣府未來也將持續精進數位教育環境，透過科技輔助教學，讓南投教育朝向智慧化、均衡化發展。

南投縣歷時3年、斥資1.9億元採購1萬4213台平板，加上中央補助採購，達成「生生有平板」。圖／南投縣政府提供

南投縣歷時3年、斥資1.9億元採購1萬4213台平板，加上中央補助採購，達成「生生有平板」。圖／南投縣政府提供

南投縣歷時3年、斥資1.9億元採購1萬4213台平板，加上中央補助採購，達成「生生有平板」。圖／南投縣政府提供