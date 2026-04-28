南投「生生有平板」政策達標 中小學師生各1台
南投縣政府推動數位教育，近3年採購1萬4213台平板，加上先前中央補助採購，今天達成南投縣「生生有平板」政策目標，讓全縣每名國中、小學師生都有1台專屬的數位學習平板。
南投縣長許淑華、南投縣政府教育處長王淑玲下午在南投市漳興國小宣布全縣「生生有平板」政策全面達標，許淑華說，經3年努力，全縣每名中小學師生都有1台專屬的數位學習平板，真正落實數位平權與智慧教育目標，也感謝教育處、學校主任及第一線教師努力。
許淑華表示，「班班有大屏、一師一載具、生生有平板」政策今年達標，她上任以來積極投入教育資源，希望透過數位學習縮短城鄉差距；教育部推動數位學習，但部分學校因資源限制，曾有6名學生共用1台平板情況，因此縣府分階段推動數位設備建置。
許淑華表示，縣府優先完成「班班有大屏」及教師配置教學載具，再透過3年、新台幣1.9億元計畫，於今年正式達成「生生有平板」目標；另外，為強化設備管理，各校除建置後台管理系統，避免學生下載遊戲等非學習用途軟體外，每班也配置充電車以便統一管理。
南投縣教育處表示，縣府3年自購1萬4213台學習平板，加上先前中央補助縣府建置，目前南投縣教育網路中心納管平板總數約4萬2000台；縣府將持續精進數位教育環境，透過科技輔助教學，提升學生學習成效與師生互動，讓南投教育朝智慧化、均衡化發展。
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