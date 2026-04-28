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小小主播營登場 淡水國小學童結合AI體驗新聞製播流程

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
期望透過小小主播營的舉辦，能帶給學童們最真實的媒體職場多元職能體驗。圖／紅樹林有線電視提供
期望透過小小主播營的舉辦，能帶給學童們最真實的媒體職場多元職能體驗。圖／紅樹林有線電視提供

為深化學童媒體識讀能力，並提供多元的職涯探索體驗，紅樹林有線電視與新北市教育局淡水國小以及淡水區農會合作，舉辦今年首場次「小小主播營」活動。活動特別邀請淡水國小22位美術班學童參與，透過為期一整天的紮實培訓，不僅讓孩子們親身體驗媒體工作者的日常，更與時俱進融入最新的「AI生成應用」課程，期望將媒體識讀與口語表達的種子從小扎根。

本次小小主播營的課程設計豐富多元，涵蓋了新聞產製的各大核心面向。在專業講師的帶領下，學童們依序探索了「採訪寫作技巧」、「讀稿口語訓練」、「攝影取材構圖」以及「專業剪輯課程」。值得一提的是，這群參與的學童本身就具備深厚的美學底蘊，在攝影構圖與影像剪輯的學習上展現出令人驚豔的敏銳度，成功將平時累積的藝術天分轉化為媒體創作的養分。同時，因應科技趨勢加入的AI生成應用課程，更讓孩子們提早接觸並思考人工智慧在媒體職場中的實際運用。

針對此次豐富的活動成果，新北市教育局專員於受訪時表示，在資訊爆炸的時代，培養孩子的「媒體識讀能力」是教育局非常重視的一環。這次的小小主播營不僅訓練了孩子的口語表達與寫作邏輯，更帶入最新的AI應用視野，讓學童從做中學，提早具備面對未來數位社會的關鍵素養。

淡水國小校長也強調：「非常感謝紅樹林有線電視提供如此專業的資源。美術班的孩子平時多以畫筆和畫布表達自我，但今天透過麥克風與攝影機的訓練，我們看到他們展現出截然不同的自信與活力。這不僅是一場職涯探索，更是大幅增進學童自我認同與口語表達能力的重要歷程。」

全程陪伴孩子們學習的淡水國小美術班老師則分享了她的觀察：「課程中的『攝影取材構圖』與孩子們平時的美學訓練不謀而合。看著他們將平面的美術概念，生動地轉化為影像敘事，並且勇敢站上主播台唸稿，克服緊張展現自信，對這22位孩子來說是非常難能可貴的突破與成長。」此外，淡水區農會理事長亦對此活動表達高度肯定，樂見在地企業與學校攜手，共同豐富淡水學子的學習資源與視野。

紅樹林有線電視表示，期望透過此次小小主播營的舉辦，能帶給學童們最真實的媒體職場多元職能體驗。期盼這群小小種子未來無論是在校園學習或步入社會，都能帶著良好的媒體識讀素養、精準的表達能力與滿滿的自信心，勇敢迎接未來的各種挑戰。

主播 淡水 教育局

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