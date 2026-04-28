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嘉縣永慶高中結盟日本百年名校 與三條高商簽署姊妹校

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中與日本三條高商締結姊妹校，參訪朴子配天宮認識台灣歷史與文化。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中與日本三條高商締結姊妹校，參訪朴子配天宮認識台灣歷史與文化。圖／郭春松提供

嘉義縣立永慶高中與日本新潟縣立三條商業高等學校締結姊妹校，跨越1500公里情誼，永慶高中校長郭春松與三條高商校長瀧澤琢昨簽署協議，永慶青年大使團代表郭冠妘、徐浤益以英語介紹校園，三條高商分享百年校史與商業教育特色，未來將推動更多實體及線上交流。

郭春松說，永慶高中與三條高商的緣分始於3年前，三條高商2025年3月在新潟縣國際理解競賽脫穎而出，獲得來台研習機會，開啟兩校頻繁線上與實體互動，雙方去年以兩縣共同盛產的「稻米文化」為媒介，讓兩校學生透過米食與農業學習，展開雙方初次對話。

瀧澤琢致詞時以流利中文表達，他認為，學生間的真誠交流是國際交流基石，兩校最初因國際理解教育交流契機相識，透過兩校師生持續線上互動，建立理解與信任，如今締結姊妹校關係，令人深感榮幸與感動，期盼這份情誼能透過未來的課程合作與交流，情誼長存。

郭春松指出，兩校交流持續2年，學生在學習與文化上彼此啟發，為深化交流內涵，安排多元體驗活動，帶領三條高商參訪朴子配天宮、昊漢刺繡文化館、故宮南院，認識台灣歷史與文化，未來將持續推動實體與線上並行交流模式，讓學生在跨文化環境中學習成長。

嘉義縣立永慶高中校長郭春松（右）與日本三條高商校長瀧澤琢（左）簽署協議締結姊妹校。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中校長郭春松（右）與日本三條高商校長瀧澤琢（左）簽署協議締結姊妹校。圖／郭春松提供

嘉義縣立永慶高中與日本三條高商締結姊妹校，未來將持續推動實體與線上並行交流模式。圖／郭春松提供
嘉義縣立永慶高中與日本三條高商締結姊妹校，未來將持續推動實體與線上並行交流模式。圖／郭春松提供

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