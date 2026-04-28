羅生門！鳳山區某國小持刀霸凌案 中鋼爸爸喊自己小孩才是受害者

高雄鳳山區某國小爆發疑似校園霸凌案，有家長網路指控小孩在學校被同學威脅恐嚇，對方仗著有中鋼高層父親的身分，還說「要拿刀弄死你」。被控家長氣憤說，班上所有小孩都被欺負，最後還要被告，這世界到底還有沒有公道在？希望有第三方公正調查，讓大家知道到底誰在說謊。

校方表示，被控學生持刀原因跟爆料家長的小孩無關，聲稱受害者的學生也有多起校安通報，已被學校列入輔導對象，因家長已對校方產生不信任感，後續將由教育局指派三名調查委員釐清始末。

鳳山區一名國小家長指控說，自己小孩（A）跟同學（B）因班上一名女生有摩擦，B多次帶美工刀在校園公然亮刀，放話說「要拿刀弄死你，下課就死定了」之類言語，B的好友C也加入，甚至在學校拿籃球攻擊，導致A頭部受傷腦震盪，感覺受到威脅恐嚇所以報警處理，校方都知道，但都只說是美工刀，「想要企圖壓下來」。

遭指控的B生父親說，A生在班上常罵同學三字經、五字經，動不動比中指，還會說出來單挑、打架這類的話，其實是A欺負同學，不是被欺負；A生家長不接受自己的小孩有錯，還說老師偏袒其他同學，「這種事情不只發生在我身上」，班上很多同學都有這樣的遭遇，為何所有家長都在忍受被他欺負，最後還要被告。

校長說明，A、B兩個同學失和已久，B同學的持刀事件是發生在上學期，當時B與其他同學發生爭執，暴怒下在自己座位上握著美工刀，當時老師有告誡B，這樣的行為不對。A、B衝突過程中，有其他同學加入戰局，在旁邊七嘴八舌說「要拿刀弄死你，下課就死定了」這類的言語，A同學可能因此產生誤解，把兩件事情串聯在一起。

「若說壓案，這是天大的冤枉！」校長強調，A生情緒容易激怒別人，也有其他學生提出霸凌申訴，校方已將A生列入輔導對象，目前多案處理中，校方獲報後都在24小時內通報，絕對沒有消極不處理。

教育局重申「霸凌零容忍」，將持續督導學校公正處理，並落實學生輔導與關懷。

高雄市鳳山區某國小發生疑似校園霸凌案，A姓學生遭同學拿籃球擊傷導致臉部挫傷及腦震盪。圖／家長提供