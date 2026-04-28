外派人員控霸凌苛扣加班費 北一女：在職間問題均有協助

北一女今遭指控料對校內外派人員管理不當，江女士控訴不僅長期加班沒有加班費，更疑似有職場霸凌情事，工作壓力大到得憂鬱症。校方今表示，江女士是外包人力廠商派駐工作，工作期間若有遇到工作上問題都有與外包廠商協調，若有專案事務，也都有提供費用，並要求廠商遵守法令規範。

校方澄清，江女士非內校自行雇用之職工非屬編制內，是外包人力廠商派駐工作，其在職期間工作情形，如有反映工作負荷，均有透過契約廠商協調處理，適度調整其工作內容，持續關懷其工作適應狀況，不斷減輕其清潔等勞務工作。

對於超時加班指控，校方表示，江女士在職期間如有加班需求，應事先報外包公司同意，如未報備外包公司核准而自行打卡加班，也有協調外包公司同意其加班補休，當學校遇有專案事務如會考、科學班甄選入學需要職工協助，皆由校方另提供當日專案工作費用。而相關勞動條件、保險投保及薪資給付等事項，均要求廠商須確實遵循相關勞動法令及契約規範。

校方強調，江女士自2020年4月9日起以委外職工身分在本校工作期間，各處室同仁皆盡力協助與通融，並無不當管理情事，學校是教育場域，感謝曾經於校內奉獻的夥伴，會持續落實友善的工作環境，讓所有服務的同仁和夥伴都能在安全、友善的環境中工作，為教育貢獻心力。