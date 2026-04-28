快訊

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

聽新聞
0:00 / 0:00

外派人員控霸凌苛扣加班費 北一女：在職間問題均有協助

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女今遭指控料對校內外派人員管理不當，受害人江女士控訴不僅長期加班沒有加班費，更疑似有職場霸凌情事，工作壓力大到得憂鬱症，校方今表示，作期間若有遇到工作上問題都有與外包廠商協調。本報資料照片
北一女今遭指控料對校內外派人員管理不當，受害人江女士控訴不僅長期加班沒有加班費，更疑似有職場霸凌情事，工作壓力大到得憂鬱症，校方今表示，作期間若有遇到工作上問題都有與外包廠商協調。本報資料照片

北一女今遭指控料對校內外派人員管理不當，江女士控訴不僅長期加班沒有加班費，更疑似有職場霸凌情事，工作壓力大到得憂鬱症。校方今表示，江女士是外包人力廠商派駐工作，工作期間若有遇到工作上問題都有與外包廠商協調，若有專案事務，也都有提供費用，並要求廠商遵守法令規範。

校方澄清，江女士非內校自行雇用之職工非屬編制內，是外包人力廠商派駐工作，其在職期間工作情形，如有反映工作負荷，均有透過契約廠商協調處理，適度調整其工作內容，持續關懷其工作適應狀況，不斷減輕其清潔等勞務工作。

對於超時加班指控，校方表示，江女士在職期間如有加班需求，應事先報外包公司同意，如未報備外包公司核准而自行打卡加班，也有協調外包公司同意其加班補休，當學校遇有專案事務如會考、科學班甄選入學需要職工協助，皆由校方另提供當日專案工作費用。而相關勞動條件、保險投保及薪資給付等事項，均要求廠商須確實遵循相關勞動法令及契約規範。

校方強調，江女士自2020年4月9日起以委外職工身分在本校工作期間，各處室同仁皆盡力協助與通融，並無不當管理情事，學校是教育場域，感謝曾經於校內奉獻的夥伴，會持續落實友善的工作環境，讓所有服務的同仁和夥伴都能在安全、友善的環境中工作，為教育貢獻心力。

加班費 北一女 職場霸凌

延伸閱讀

以實習之名補缺工？勞團曝學生工時超過10小時、無薪加班淪免費人力

女足後…台師大體操教練爆霸凌、性騷 教育部：組專案小組檢視訓練文化

台駐美代表處再傳霸凌 高官為兒簽證怒罵基層 還有組長偷衛生紙

28歲女警陪同防詐大使譚艾珍巡迴 笑容親切今被撞身亡

相關新聞

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

北一女今被爆料對校內外派人員管理不當，不僅長期放任廠商高薪低報勞保，甚至超時加班也未給付加班費，工會更指出，校方不僅用「假承攬，真僱用」手段將受害人減薪，甚至也未落實「特休年資併計」，導致特休遭苛扣。

115全中運台北市金牌與總獎數雙冠王 締造四連霸

台北市教育局今天表示，115年全中運23日落幕，台北市代表隊金牌138面、銀牌126面、銅牌154面，共418面獎牌領先...

基隆正濱國小廚房斥資2千多萬元整修 師生午餐安全更有保障

基隆市的學生午餐近期成為話題，基市府教育處今天表示，斥資超過2000萬元整建正濱國小廚房已完工，全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。

國中課後輔導鐘點費 一國多制收費有落差

近期有多個縣市陸續調升國中課後輔導鐘點費，每節約五四○元到六○○元不等。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，因經費多由家長負擔，各縣市不敢提高鐘點費，她認為教育部應檢視課後照顧等相關費用設計，

新北當大人高校祭 10大超能主題

「二○二六當大人高校祭」將在新北啟動，以「超能」為主題，串連音樂、創作、社團展演與職涯探索，一系列從四月一路延續至十月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

新北推「當大人高校祭」 畢業歌「啟程」10年復刻掀青春共鳴

專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北啟動，以「超能」為主題，串聯音樂、創作、社團展演與職涯探索，活動將從4月一路延續至10月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。