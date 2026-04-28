淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

北一女今被爆料對校內外派人員管理不當，不僅長期放任廠商高薪低報勞保，甚至超時加班也未給付加班費，工會更指出，校方不僅用「假承攬，真僱用」手段將受害人減薪，甚至也未落實「特休年資併計」，導致特休遭苛扣。北市勞動局也證實外包廠商未依法給予相關薪資、休息日，將依法裁處。

台灣勞動派遣工會、議員何孟樺舉行記者會，受害人江女士指控，校內任職6年3個月，主要工作是負責油印，轉為外包之後，不僅薪資都從原本3萬4000元調降成2萬6000元，偶爾還會被叫去打掃等其他事物，但北一女油印業務量繁重，除了基本段考、模擬考外還有能力測驗等，印製文件量龐大，讓她分身乏術。

江女士在指出，因北一女要求完全不能出錯、不能有瑕疵，大考期間三到四天內要印16萬張講義，工作量大，她甚至有連續12天上班加班，後來還出現失眠就醫被診斷憂鬱症，面對她身心狀況異常，校方甚至為將其強制送醫，將她堵在廁所2小時，疑似職場霸凌，最終北一女去年告知不再續聘，由當時僱用她的「淞美清潔有限公司」將其資遣。

工會副秘書長鄭中睿指出，江女士遭解約後，淞美起先有依法做資遣通報，並於2025年12月31日（勞動契約終止當日）開立非自願離職證明給同日退保勞保，然而，江今年1月赴就服站申請失業給付，卻被告知淞美於1月13日撤銷資遣通報以致無法領取失業給付，「一個單親媽媽扶養具有身心障礙孩童，沒有收入該如何活下去？」

鄭中睿提到，北一女與淞美的勞務採購契約約定派駐勞工的「特休年資併計」，江女士從2020年4月1日起在北一女擔任委外職工，依條款淞美給予江的特休日數，該從他2020年4月1日開始的年資算起，然而淞美從未遵守勞務採購契約，每年都只從2022年1月1日起算年資，短給江特休。

議員何孟樺也痛批，這樁案件北一女「喪盡天良！」油印考試的工作非常繁重可以做到六年，認真程度可想而知，卻遭受關在廁所、苛扣薪資等待遇，要求市府、校方立即啟動調查還給被害加班費、假日出勤工資等被苛扣費用，並調查事件是否涉及職場霸凌，同時市府應針對轄下單位常態性業務的委外派駐人員收回自僱，保障員工相關權益。

勞動局表示，此案於3月接獲民眾申訴後已立刻啟動調查，並於3月18日及4月13日進場實施勞動檢查，事業單位涉及未依法提供薪資單未依法給付加班費、未依法給予例假及休息日，及未依法通知勞工特別休假折算工資等情形，已違反「勞基法」後續將依法裁處，確保勞工權益。