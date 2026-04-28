115全中運台北市金牌與總獎數雙冠王 締造四連霸
台北市教育局今天表示，115年全中運23日落幕，台北市代表隊金牌138面、銀牌126面、銅牌154面，共418面獎牌領先全國，金牌與總獎牌數雙冠王並摘下26項團體總錦標，締造四連霸。
台北市教育局發布資訊強調，115年全國中等學校運動會23日圓滿落幕，台北市代表隊展現四連霸成果。
教育局說，台北隊的選手在游泳與田徑頻頻刷新紀錄，其中游泳方面，松山高中趙婕涵在個人及接力項目共獲得5金1銀，且5金皆破大會紀錄。
建國中學林怡成在個人50公尺及100公尺自由式雙雙摘金，100公尺自由式更打破王冠閎締造的大會紀錄，並帶領接力隊奪冠，共破4項大會紀錄。
弘道國中游晟在蝶式及接力賽中斬獲6枚金牌，成為今年全中運唯一6金泳將，並與隊友一同改寫接力賽歷史。
田徑方面，中正高中王誠宇在3000公尺與5000公尺項目，雙破大會紀錄封王。
大同高中葉又瑄除在個人100及200公尺雙雙封冠，接力賽也與隊友共同刷新大會紀錄。
此外，教育局說，體操、球類競技、拳擊項目，也囊括多項獎項，分析四連霸成果與長期深耕基層體育、落實體育班三級銜接制度，以及完善訓練與防護資源的支援等有關，嚴謹選拔選手、賽前由副市長林奕華授旗並交付城市榮耀的責任，都成為助力。
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