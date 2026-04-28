快訊

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部徵選健康飲食小主播 鼓勵學生設計一日菜單

中央社／ 台北28日電

教育部徵選第5屆健康飲食主播，鼓勵學生自行設計營養均衡的一日校園午餐菜單，透過新聞播報與影像創作方式，深入淺出地介紹營養與飲食知識。

教育部今天發布新聞稿，「第5屆健康飲食小主播」5月4日到6月29日開放報名，歡迎國小、國中、高中學生踴躍參加。

競賽規劃5大創作主題，「永續低碳惜食實踐」及「一日學校午餐菜單設計」著重培養學生低碳生活意識與營養規劃能力；「飲食行為身體覺察」及「錯誤飲食知識查證」強化自我健康管理與媒體識讀素養能力。

今年度新增「我的健康飲食Vlog」主題，讓學生以第一人稱影像記錄日常飲食、家庭餐桌風景，發掘餐桌背後的情感與文化意涵。

各組別將選出金獎、銀獎、銅獎、佳作，提供獎狀及最高價值新台幣8000元的禮券。教育部期待透過「健康飲食小主播」競賽，讓學生在創作與學習過程中深化對飲食教育的理解，將健康飲食觀念內化為生活習慣，為飲食教育扎下穩固根基。相關資訊可參考活動網站。

主播 教育部 健康 飲食

延伸閱讀

營養午餐比拚…免費還要美味 謝國樑：每周三「特餐日」主菜再升級

天天吃超商？醫揪「超加工食品」增中風率 3招找回健康飲食

相關新聞

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

北一女今被爆料對校內外派人員管理不當，不僅長期放任廠商高薪低報勞保，甚至超時加班也未給付加班費，工會更指出，校方不僅用「假承攬，真僱用」手段將受害人減薪，甚至也未落實「特休年資併計」，導致特休遭苛扣。

115全中運台北市金牌與總獎數雙冠王 締造四連霸

台北市教育局今天表示，115年全中運23日落幕，台北市代表隊金牌138面、銀牌126面、銅牌154面，共418面獎牌領先...

基隆正濱國小廚房斥資2千多萬元整修 師生午餐安全更有保障

基隆市的學生午餐近期成為話題，基市府教育處今天表示，斥資超過2000萬元整建正濱國小廚房已完工，全新廚房基礎環境翻新，食安衛生升級，舒適度改善，提供學生更安全更美味好吃的午餐。

國中課後輔導鐘點費 一國多制收費有落差

近期有多個縣市陸續調升國中課後輔導鐘點費，每節約五四○元到六○○元不等。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，因經費多由家長負擔，各縣市不敢提高鐘點費，她認為教育部應檢視課後照顧等相關費用設計，

新北當大人高校祭 10大超能主題

「二○二六當大人高校祭」將在新北啟動，以「超能」為主題，串連音樂、創作、社團展演與職涯探索，一系列從四月一路延續至十月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

新北推「當大人高校祭」 畢業歌「啟程」10年復刻掀青春共鳴

專屬高中職學生的青春活動「2026當大人高校祭」今在新北啟動，以「超能」為主題，串聯音樂、創作、社團展演與職涯探索，活動將從4月一路延續至10月，透過線上線下整合，打造全台高校生展現自我與探索未來的舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。