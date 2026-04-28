教育部徵選健康飲食小主播 鼓勵學生設計一日菜單

教育部徵選第5屆健康飲食小主播，鼓勵學生自行設計營養均衡的一日校園午餐菜單，透過新聞播報與影像創作方式，深入淺出地介紹營養與飲食知識。

教育部今天發布新聞稿，「第5屆健康飲食小主播」5月4日到6月29日開放報名，歡迎國小、國中、高中學生踴躍參加。

競賽規劃5大創作主題，「永續低碳惜食實踐」及「一日學校午餐菜單設計」著重培養學生低碳生活意識與營養規劃能力；「飲食行為身體覺察」及「錯誤飲食知識查證」強化自我健康管理與媒體識讀素養能力。

今年度新增「我的健康飲食Vlog」主題，讓學生以第一人稱影像記錄日常飲食、家庭餐桌風景，發掘餐桌背後的情感與文化意涵。

各組別將選出金獎、銀獎、銅獎、佳作，提供獎狀及最高價值新台幣8000元的禮券。教育部期待透過「健康飲食小主播」競賽，讓學生在創作與學習過程中深化對飲食教育的理解，將健康飲食觀念內化為生活習慣，為飲食教育扎下穩固根基。相關資訊可參考活動網站。